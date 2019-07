Roma | allerta terrorismo | si cerca un siriano | ' Domani sarò in Paradiso'

Allerta terrorismo a Roma - una intercettazione preoccupa la Polizia : Un dispaccio urgente diramato dalla Questura di Roma alle volanti parla di un trentenne siriano che intercettato al telefono...

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...

Nuova Allerta Meteo in Emilia-Romagna : temporali in arrivo : “A partire dalle prime ore di sabato 13 luglio, è previsto il veloce transito di un sistema perturbato sul settore centro-orientale. Sono previsti quindi temporali anche organizzati in rapido spostamento da nord a sud, più probabili su fascia costiera e mare, con associati fulminazioni, grandine e raffiche di vento. Attenuazione e successivo esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata“: la protezione civile regionale ...

Allerta Meteo - temporali esplosivi al Centro/Sud : allarme a Roma e in Puglia. Ultime ore di caldo in Sicilia - +42°C a Catania [LIVE] : Allerta Meteo – Il furioso maltempo che da giorni sta colpendo l’Italia provocando gravi danni, feriti e purtroppo ieri anche una vittima nelle Marche, si sta spostando oggi (come ampiamente previsto su MeteoWeb sin dalla scorsa settimana) anche al Centro/Sud. Poco fa Pescara è stata devastata da una grandinata incredibile, che ha provocato decine di feriti, mentre la Riviera del Conero nelle Marche sta ancora contando i danni dopo ...

Allerta Meteo - FOCUS sul maltempo al Centro-Nord : alluvioni lampo - grandine molto grande - venti distruttivi e minaccia tornado in Emilia Romagna - Veneto e Marche : Allerta Meteo – Un forte outbreak di temporali è atteso su alcune parti della Pianura Padana, sull’Adriatico e sulla Croazia occidentale nel corso del pomeriggio odierno e della notte. Sono probabili intense supercelle con grandine molto grande, venti distruttivi e tornado, per i quali Estofex ha già emesso i suoi avvisi. Una grande depressione è centrata sulla Russia occidentale e l’Europa orientale con un’onda breve sulle Alpi e sul ...

Meteo Emilia-Romagna : domani allerta per temporali : “Nella giornata di martedì 9 luglio un vortice ciclonico in transito nel Mediterraneo determinerà condizioni di instabilità che favoriranno lo sviluppo di fenomeni convettivi sul territorio regionale, in particolare nelle ore serali nelle zone di pianura prossima al Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta Meteo per temporali valida “dalle 00:00 del 9 luglio 2019 fino alle 00:00 ...

Allerta Meteo in Emilia Romagna per Domenica 7 Luglio : “temporali fulmini e grandine su tutta la Regione” : Arpae Emilia-Romagna ha diramato un Allerta Meteo gialla valido dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani. Sono previste condizioni di instabilita’ su tutto il territorio regionale, riferisce l’Arpae dell’Emilia Romagna, che potranno dare luogo, a partire da domattina, a intensi fenomeni temporaleschi, associati a fulmini e grandine. Meteo, pesantissima Allerta Estofex per il Nord-Est: weekend da incubo con tornado, ...

Caldo africano ed emergenza rifiuti - la Regione Lazio allerta le Asl : “A Roma possibili effetti sulla salute pubblica” : Allarme della Regione Lazio che sui possibili effetti sulla salute pubblica della presenza di rifiuti nelle strade di Roma ha allertato le Asl. ”In reLazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle ...

Caldo africano in arrivo - allerta per “temperature estreme” in Emilia-Romagna : picchi “intorno a +38°C” : “Per la giornata di domani 27 giugno si prevedono temperature massime intorno ai 37°C sulle aree interne di pianura con picchi intorno ai 38°C più probabili lungo l’asta del Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “temperature estreme” valida “dalle 00:00 del 27 giugno 2019 fino alle 00:00 del 28 giugno 2019”. “allerta gialla per ...