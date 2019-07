Riyadh accoglie i marines schierati da Trump Londra all' Iran | Disappunto per il

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) Non soffermatevi sul numero. Non sta nella dimensione quantitativa il dato saliente di una decisione destinata a modificare lo scenario dello scontro in atto nel Golfo Arabico. L’Arabia Saudita ha deciso dire forze americane sul proprio territorio al fine di fare assieme agli Stati Uniti “quanto possibile per garantire la sicurezza nella regione”. Il re Salman “ha concesso il proprio accordo perre forze americane in modo da accrescere il livello di cooperazione reciproca per difendere la sicurezza della regione e la sua stabilità e garantire la pace”, ha reso noto un portavoce del ministero della Difesa saudita citato dall’agenzia Spa.Era dal 2003 chenonva più militari americani sul proprio territorio dopo averlo fatto per 12 anni. Non sono più droni, fregate, fF-35, forze marittime. Dopo 16 ...

