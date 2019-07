Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell'assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Oltre cento milioni di euro per finanziare nuovi impianti pubblici per il trattamento dei Rifiuti in Sicilia. La giunta regionale ha approvato la proposta dell’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon di stanziare 103 milioni di euro. Le somme serviranno anche ad aumentare l’incidenza del pubblico nel settore in vista del 2021 quando la raccolta differenziata dovrà raggiungere ...

Rifiuti : da Regione 103 mln per nuovi impianti pubblici in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Oggi gli impianti pubblici esistenti sono in grado di trattare 111 mila tonnellate l’anno mentre i privati ne accolgono 233 mila. Ci sono già in programmazione una serie di impianti il cui finanziamento e realizzazione determinerebbe al 2021 un totale di 321 mila tonnellate da trattare. La quantità però non basterebbe ancora e soprattutto resterebbe un grave deficit nelle province di Catania, Messina, Palermo e ...

Rifiuti - la sfida della Regione Campania : «Ecco i sette siti di stoccaggio» : Sono previsti almeno sette siti di stoccaggio sparsi per la Campania, oltre all'incremento dello stir di Battipaglia: la realizzazione delle aree è una delle condizioni essenziali per...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ (2) : (AdnKronos) – Campo sottolinea come “le responsabilità” siano “prioritariamente delle persone stesse” ma mette anche in evidenza “la competenza dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nell’ambito delle strade di pertinenza, dell’Anas con specifico riferimento alle strade statali, autostradali e a tutte le varie tipologie di raccordi”.“Abbiamo raccolto la richiesta ...

Rifiuti : M5S - ‘Sicilia in stato di abbandono - Regione richiami enti a responsabilità’ : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – “La spazzatura sparsa per le strade, è proprio il caso di dirlo, rappresenta il peggiore biglietto da visita che potevamo offrire ad inizio di stagione balneare ai circuiti turistici nazionali e internazionali e la maniera peggiore di mostrare la Sicilia ai visitatori che arrivano da tutto il mondo. Non è più possibile. La Sicilia non merita questo assoluto stato di abbandono e di degrado”. ...

Rifiuti a Roma - ministro Costa : "Regione aumenterà giorni raccolta” : Rifiuti a Roma, ministro Costa: "Regione aumenterà giorni raccolta” Il titolare del dicastero dell’Ambiente ha incontrato oggi la sindaca Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e la prefetta della Capitale Gerarda Pantalone. “I Rifiuti a terra non rimarranno”, ha assicurato il ...

Roma - Alemanno : “Emergenza Rifiuti? Mi duole dirlo ma M5s ha totalmente ragione. La responsabilità è della Regione” : “Emergenza rifiuti a Roma? Mi duole dire che il consigliere comunale del M5s ha completamente ragione. Il problema di fondo di Roma è sempre stata la Regione Lazio, sia con Zingaretti, sia con Polverini, sia coi loro predecessori“. Sono le parole dell’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, il quale, durante Omnibus (La7), condivide il j’accuse di Pietro Calabrese, presidente M5s della Commissione Mobilità di Roma Capitale, ...

Sindaco Pomezia : su Rifiuti sollecito Regione per programmazione : Roma – “La gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio e’ da affrontare seriamente. Dal 2012 attendiamo dalla Regione Lazio un piano dei rifiuti organico e aggiornato capace di sopperire alle necessita’ dei territori senza lasciare all’iniziativa privata la creazione, a macchia di leopardo, di punti di trattamento o discariche. L’emergenza che vede ora protagonista Roma Capitale coinvolge in minima parte anche ...

Emergenza Rifiuti a Roma - Ama : "Noi pronti a attuare ordinanza Regione ma nessuna risposta dagli impianti" : La presidente della municipalizzata Melara: "In campo tutte le nostre risorse ma è inutile se mancano sbocchi". Intanto la scorsa notte sono stati dati alle fiamme 15 cassonetti, mentre un commerciante è stato denunciato per aver appiccato il fuoco ai cumuli che da giorni...

Rifiuti a Roma - ordinanza della Regione : "Città pulita entro 7 giorni" : Il Presidente della Regione Lazio è intervenuto in modo diretto, e si spera anche risolutivo, sull'emergenza Rifiuti che da diverse settimane sta coinvolgendo l'intera città di Roma. Dopo le parole del nuovo ad di AMA Roma S.p.A., che aveva promesso una soluzione definitiva entro la fine del 2019, Nicola Zingaretti ha firmato questa mattina un'ordinanza che impone all'AMA di ripulire la Capitale entro i prossimi 7 giorni.L'ordinanza impone ...