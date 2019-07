Rifiuti | Assoimpresa | ' repressione seria contro chi sporca'

(Di sabato 20 luglio 2019) Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - "L'operazione della polizia municipale di Palermogli incivili che abbandonano illecitamente iva nella giusta direzione: serve unasevera verso chila città, anche per rispetto dei palermitani che pagano le tasse e rispettano le regol

Dalla Rete Google News

BarlettaLive

Si è deciso di intraprendere richieste di commissioni e conferenze di servizio con le istituzioni comunali per far valere il diritto legato alla riduzione delle quote ...