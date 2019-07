Reddito di cittadinanza | pagamento luglio 2019 | ecco il giorno della ricarica

Fonte : termometropolitico

(Di sabato 20 luglio 2019)diilSi avvicina il momento dell’erogazionemensilità diper quanto riguarda ildi: quando dovrebbe avvenire esattamente?di: non esiste un calendario ufficiale Quando si parla di accreditomensilità relativa aldiè sempre bene ricordare che non esiste un vero e proprio calendario, una sorta di scadenziario ufficiale dei pagamenti. Nonostante sarebbe molto utile per i beneficiari e, in particolare, per quelli tra di loro che prendono importi bassi – sotto i 100 euro, per esempio – in modo da organizzare le spese e quindi non subire la decurtazione del 20% prevista per chi non spende l’intero importo a disposizione per il mese, non si può non sottolineare questo dato. Di solito viene erogato a fine mese Ora, l’unico ...

