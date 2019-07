Ravenna. Schianto automoto: muore l’imprenditore Borghetti, era il re delle saune

(Di sabato 20 luglio 2019) La tragedia a Sant'Antonio di. Per Maurizio, imprenditore cesenate, non c'è stato nulla da fare. A piangere è anche il mondo del calcio. Era infatti uno dei 28 soci che insieme al fratello Marco aveva partecipato alla rinascita del Cesena Calcio, fallito un anno fa. Nell’incidente stradale accaduto a Sant’Antonio dinella notte tra il 19 e il 20 luglio è morto un noto imprenditore di Cesena: Mauriziodi 62 anni, fondatore della Effegibi di Mercato Saraceno che oggi è tra le più importanti realtà internazionali per la produzione die centri benessere. Tra i clienti della Effegibi, nella quale lavora anche il fratello Marco, figurano società ai massimi livelli del calcio e personalità dello spettacolo.// E' una sciagura che colpisce anche il Cesena Calcio quella che si è consumata nella nottata tra venerdì e sabato sulle strade delte e che è costata la vita all'imprenditore Maurizio. Era infatti uno dei 28 soci che insieme al fratello Marco aveva partecipato alla rinascita del club bianconero. Nato il 15 febbraio 1957, era diplomato in Elettronica Industriale. E' entrato nel mondo del lavoro con mansioni commerciali nel settore elettrico per poi passare all’industriaapparecchiature per estetica e fisioterapia.