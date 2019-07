Quei tour del Vaticano che fruttano quasi 20mila euro al giorno

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 20 luglio 2019) Giuseppe Aloisituristico-religiosi del: si tratta di "" ventimilaalChiunque si avvicini a piazza San Pietro non può non accorgersi del numero di persone impiegate per dare impulso alle visite guidate, che vengono anche chiamati. Il, del resto, è una delle principali attrattive vicine o di Roma Capitale, mentre la promozione messa in atto su strada continua ad interessare le dinamiche turistiche della città capitolina. Vale per molti ristoranti del centro, per esempio. Certo, rispetto a quello che avviene attorno alla Santa Sede, è soprattutto un particolare a spiccare. Almeno una volta letta questa inchiesta de Il Messaggero. Approfondendo l'entità del giro d'affari, infatti, viene certificato l'ottenimento di "" ventimilaal. Guadagnati da chi? Nell'articolo del quotidiano sopracitato viene fatto presente come ...

artvmich : se al prossimo tour di quei cretini io e le mie amiche non li incontriamo giuro che sclero malissimo - proteinct : io non ce la posso mai fare con quell’agenzia di merda ma si rendono conto che quei poverini non si sono fermati un… - tonygambler7 : RT @LaStampa: Dai Led Zeppellin nel ‘71 ai Clash a Bologna, senza dimenticare il tour dei Nirvana nel ‘91. -