PIERO ANGELA ' Il lancio? Un mare di fiamme e di fumo' | Quella notte sulla Luna

Quella notte sulla Luna – PIERO e Alberto Angela celebrano il Moonday. : Moonday, lo sbarco sulla Luna avvenuto esattamente 50 anni fa è stato un grande evento, celebrarlo dopo 50 anni è un evento, che a celebrarlo, in prima serata su Raiuno, ci siano insieme Piero Angela e il figlio Alberto Angela è un altro evento destinato a restare e a segnare la storia della televisione. Quella […] L'articolo Quella notte sulla Luna – Piero e Alberto Angela celebrano il Moonday. sembra essere il primo su Un Due Tre ...

50° anniversario dell’allunaggio - PIERO ANGELA ricorda lo sbarco sulla luna - vissuto a New York : “Lì scelsi per sempre la scienza” : La missione Apollo 11 e lo sbarco sulla luna hanno fatto innamorare milioni e milioni di persone e da quel 20 luglio 1969, è cambiato il modo in cui l’umanità ha guardato alla luna e all’esplorazione spaziale. Tra quanti si sono fatti ispirare da quella storica impresa, c’è anche chi, dopo aver visto Armstrong e Aldrin calpestare il suolo lunare, si è totalmente innamorato della scienza. In un’intervista a LaPresse, Piero Angela ricorda ...

L’Italia vista dalla Luna : domani il convegno al Senato con PIERO ANGELA e Samantha Cristoforetti : Venerdì 19 luglio alle ore 11 si terrà in sala Koch a Palazzo Madama il convegno “1969, l’Italia vista dalla Luna. Dalle conquiste del passato alle nuove sfide del futuro“. L’evento, voluto e organizzato dal Presidente del Senato Elisabetta Casellati, è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna e vedrà la partecipazione dell’astronauta Samantha Cristoforetti, del Presidente e ...

Niente Superquark stasera : PIERO ANGELA lascia il posto all'omaggio a Camilleri : Al posto della quarta puntata del programma di divulgazione scientifica, Rai Uno manda in prima serata Conversazioni su Tiresia con Andrea Camilleri.

La teoria del complotto e lo Sbarco sulla Luna - PIERO ANGELA : “Chi lo nega sfrutta l’ingenuità delle persone” : “Che sciocchezza continuare ancora a negare il primo Sbarco dell’uomo sulla Luna. Chi lo fa sfrutta l’ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario“: lo ha dichiarato all’AGI Piero Angela, il noto e molto amato divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo. Il 20 luglio 1969 “è stato molto emozionante: per la ...

SuperQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con PIERO ANGELA – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Terza puntata | 10 luglio 2019 Per la Terza puntata il documentario d’apertura della BBC è dedicato ai leoni, l’obiettivo è […] L'articolo SuperQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con Piero Angela ...

PIERO ANGELA e il figlio Alberto al sabato sera : “Me lo ha chiesto lui” : Superquark: Piero Angela parla della grande novità in onda su Rai1 con il figlio Grande serata sabato 20 luglio su Rai1: per la prima volta dopo più di vent’anni, Piero e Alberto Angela saranno infatti insieme alla conduzione di un programma. Trattasi di “Ulisse – Quella notte sulla Luna”, appuntamento speciale che celebrerà il cinquantesimo anniversario di uno degli eventi più importanti della storia dell’umanità: ...

Presentazione Palinsesti Rai 2019/2020 in diretta. PIERO ANGELA ‘nuovo talento’ di Raiplay - Narcos su Rai4. Quentin Tarantino presenta un ciclo di film : Palinsesti Rai Quest’anno si è fatta attendere più del solito. La presentazione dei Palinsesti Rai è ora però imminente e DavideMaggio.it è pronto a raccontarvi in diretta minuto per minuto novità e conferme della nuova stagione del servizio pubblico. Al Portello, a Milano, saranno presenti i volti noti di Viale Mazzini e il top management guidato dall’amministratore delegato Fabrizio Salini. Si inizia alle 12. presentazione dei ...

Superquark - lo "spettacolo straordinario" mostrato da PIERO ANGELA : applausi da Maurizio Costanzo : Bentornato a Piero Angela con Superquark, mercoledì su Rai Uno. Nella prima puntata, andata in onda il 26 giugno, ha mostrato uno straordinario, ripeto: straordinario, documentario sugli scimpanzé. Sembrava di vedere una riunione di famiglia di umani, non di scimmie. Fatemi dire: un bellissimo docum

«Chiudi gli occhi - torna bambino» - PIERO ANGELA ci racconta la sua infanzia : Ascolta la puntata nel player qui sotto: L’infanzia è un acquerello fertile in cui spesso nascono le nostre passioni, quelle che in noi metteranno le radici più profonde a sviluppo futuro, quelle che non potremo proprio esimerci dal seguire, dall’annaffiare, dal coltivare, quelle che, come in questo caso, metteranno ogni mattino foglie nuove da nuovi rami e fiori che si faranno frutti e diventeranno un lavoro, il nostro che ci definirà, per ...

PIERO ANGELA : la scienza “è la grande assente nelle aule del nostro Paese” : “Nella scuola italiana non si insegna la scienza. E’ la grande assente nelle aule del nostro Paese. Oggi si insegnano le materie – matematica, biologia ecc. – ma non il metodo, l’etica, la cultura scientifica. E questo apre la strada alle fake news“: sono le parole di Piero Angela, giornalista e divulgatore scientifico, pronunciate in occasione della presentazione del libro di Gerardo D’Amico ...