Pier Paolo Minguzzi | rapito e ucciso | tre indagati La svolta 32 anni dopo l' omicidio

Romina Pierdomenico/ Ha un 'debole' per Paolo Bonolis... : Romina Pierdomenico torna in prima serata su Canale 5 per una nuova puntata di 'La sai l'ultima?', al fianco del fidanzato Ezio Greggio.

Sassari calcio : confermato Pierpaolo Garau - l’uomo ragno : L’uomo ragno, Pierpaolo Garau, continuerà a difendere la porta biancoceleste e ad essere un fondamentale punto di riferimento e d’esempio per i giovani portieri del club sassarese. Il Sassari calcio Latte Dolce ha scelto di riconfermare il suo numero uno dopo un altro campionato di sacrificio e prestazioni importanti offerte al campo dal veterano e colonna del progetto. Portiere, nato a Sassari l’11 luglio del 1983, è la ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati : "Pierpaolo Pretelli? Alcune psicolabili sono convinte che io sia fidanzata con lui!" : Attorno ai personaggi di Uomini e Donne, Temptation Island ecc... circolano, ogni giorno, tantissimi rumor e gossip ma Nilufar Addati, ex corteggiatrice e tronista ed ex partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, insieme all'ex fidanzato Giordano Mazzocchi, ha reagito abbastanza male davanti alle voci che la davano come nuova fidanzata di Pierpaolo Pretelli, anche lui ex corteggiatore ed ex tentatore.Dopo aver notato una ...

Nilufar Addati smentisce il flirt con Pierpaolo : 'Non ci siamo mai visti dopo Temptation' : Nilufar Addati in queste ore si trova al centro di numerose chiacchiere di gossip. Alcuni fan sembrano attribuirle un flirt con Piepaolo Petrelli. Attraverso un'intervista rilasciata a Taboit.it, l'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente tutti i pettegolezzi a suo carico. Nilufar, come molte influencer amate e seguite sul web, è stata invitata al Pitti Uomo di Firenze. Tabloit.it le ha domandato i suoi progetti futuri in vista ...

Uomini e Donne - Nilufar non sta con Pierpaolo Pretelli : lo sfogo : Nilufar Addati di Uomini e Donne è fidanzata con Pierpaolo Pretelli? La sua risposta In questi giorni è circolato un rumor sul web su Nilufar Addati che ha creato immediatamente un gran subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? In pratica, secondo questi rumor, Nilufar si sarebbe fidanzata con Pierpaolo Pretelli. Un’indiscrezione però smentita poco fa dalla ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha voluto chiarire su questa faccenda: ...

Udinese - Pierpaolo Marino si presenta : le indicazioni di mercato : “La squadra ha ottime qualita’, sono convinto che avrebbe potuto fare molto meglio lo scorso anno. Il mio compito sara’ farla rendere al massimo”. Si presenta il neo direttore dell’Area tecnica di Udinese Calcio Pierpaolo Marino, accordo fino al 2022 con l’obiettivo di riportare il alto in club bianconero. “E’ un ritorno a casa, in famiglia. Udine e’ quanto di meglio mi potesse ...

Udinese - ora è ufficiale : Pierpaolo Marino è il nuovo direttore dell’area tecnica [DETTAGLI] : L’Udinese ha trovato il sostituto di Daniele Pradè: dalla prossima stagione sportiva il nuovo direttore dell’area tecnica sarà Pierpaolo Marino. L’ex dg dell’Atalanta, che era già stato in Friuli nei primi anni 2000, ha firmato un contratto fino al 2022. Ad accoglierlo le parole del direttore generale dell’Udinese Franco Collavino: “Pierpaolo è un amico, conosce bene l’ambiente di Udine ed ha ...

Udinese - fatta per Pierpaolo Marino : l’ex dirigente dell’Atalanta torna in Friuli : E’ fatta per Pierpaolo Marino all’Udinese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si starebbero limando gli ultimi dettagli. L’ex dirigente dell’Atalanta prenderà il posto di Pradè, vicinissimo a sua volta alla Fiorentina. L’ultima esperienza di Marino da dirigente era stata agli orobici. Per Pierpaolo Marino si tratta di un ritorno in Friuli dopo l’ottima parentesi nei primi anni ...

Per chi da ragazzo sognava di fare il regista, avere un film selezionato alla Quinzaine dell'ultimo festival di Cannes è il proverbiale sogno che si realizza. Anche per chi come Pierpaolo Piccioli, considerato uno ...

Allenatore Juventus - Pierpaolo Marino conferma le indiscrezioni di CalcioWeb su Klopp : “Arriverà un allenatore straniero” : Anche Pierpaolo Marino, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato del futuro allenatore della Juventus, confermando le indiscrezioni di CalcioWeb sul nome di Klopp. Quello del manager tedesco è il nome che la nostra redazione, dopo aver raccolto delle informazioni da fonti certe, sta portando avanti da oltre dieci giorni. Un nome che i media snobbano ma che potrebbe essere il perfetto sostituto di Massimiliano Allegri. Klopp continuerebbe ...