Pesce | come scegliere quello migliore da mangiare Occhio a questo dettaglio davanti alla

Dieta del Pesce per dimagrire in 4 giorni : ecco come : La Dieta del pesce dei 4 giorni promette di far dimagrire fino a 3 kg. E’ una Dieta estiva depurativa facile da seguire ed ideale per combattere caldo

Maxi sequestro di Pesce in un noto ristorante ‘vip’ del Sud Italia : carne scaduta venduta come filetto pregiato : Chef e vicedirettore del rinomato ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare “si scusano” dopo il sequestro, da parte della Guardia costiera, di 68 kg di pesce, crostacei, carne e pasta congelata privi di tracciabilità e di circa 8 kg di controfiletto ‘wagyu’ (bovino giapponese) il cui termine per la somministrazione era scaduto in maggio. Felice e Riccardo Sgarra, dunque, si assumono la “responsabilità” ...

Maxi sequestro di Pesce scaduto in un noto ristorante ‘vip’ del Sud Italia : era venduto come filetto pregiato : Chef e vicedirettore del rinomato ristorante Grotta Palazzese di Polignano a Mare “si scusano” dopo il sequestro, da parte della Guardia costiera, di 68 kg di pesce, crostacei, carne e pasta congelata privi di tracciabilità e di circa 8 kg di controfiletto ‘wagyu’ (bovino giapponese) il cui termine per la somministrazione era scaduto in maggio. Felice e Riccardo Sgarra, dunque, si assumono la “responsabilità” ...

Io e te - la tesi di Sandra Milo : "Non mangio Pesce perché il Mediterraneo è come un cimitero" : Probabilmente voleva essere l’occasione per dare il là a qualche simpatico doppio senso, invece ci si è andati ad imbattere in un terreno assai scivoloso ed imbarazzante.A Io e te va in scena la posta del cuore con Sandra Milo. Un appuntamento ‘fuori dal tempo’, dove ancora si inviano lettere da leggere in diretta, con tanto di parere e consiglio dell’attrice ottantaseienne.prosegui la letturaIo e te, la tesi di Sandra Milo: "Non mangio pesce ...

I bambini italiani mangiano poco Pesce - il pediatra : “E’ fondamentale - ecco come preparalo perché lo mangino” : Sono molti i bambini che si rifiutano di mangiare pesce, ma è indispensabile che i genitori insistano e facciano di tutto per nutrirli con questo alimento, molto “importante nella dieta dei piccoli, che lo accettano purché sia senza lische e non nascosto da creme o salse. Da scegliere anche il pesce azzurro, fra cui ottime sono le alici“. E’ quanto precisa Italo Farnetani, pediatra di Milano e docente alla Libera Università ...