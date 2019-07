Per Angela Merkel salvare in mare i migranti è un imperativo umanitario

50° anniversario dell’allunaggio - Piero Angela ricorda lo sbarco sulla luna - vissuto a New York : “Lì scelsi Per sempre la scienza” : La missione Apollo 11 e lo sbarco sulla luna hanno fatto innamorare milioni e milioni di persone e da quel 20 luglio 1969, è cambiato il modo in cui l’umanità ha guardato alla luna e all’esplorazione spaziale. Tra quanti si sono fatti ispirare da quella storica impresa, c’è anche chi, dopo aver visto Armstrong e Aldrin calpestare il suolo lunare, si è totalmente innamorato della scienza. In un’intervista a LaPresse, Piero Angela ricorda ...

Angela Merkel : "E' un imPerativo umanitario salvare i migranti in mare" : La cancelleria parla anche dei presunti finanziamenti che la Lega avrebbe cercato in Russia: "Un chiarimento tocca all'Italia".

Niente SuPerquark stasera : Piero Angela lascia il posto all'omaggio a Camilleri : Al posto della quarta puntata del programma di divulgazione scientifica, Rai Uno manda in prima serata Conversazioni su Tiresia con Andrea Camilleri.

Uomini e donne - follia di Paolo Crivellin : cosa pubblica online - dramma Per Angela Caloisi : Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e donne - il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - sono sempre scherzosi e goliardici. Ma forse stavolta Paolo ci ha preso gusto ed ha esagerato. Come scrive giustamente il sito Gossip e Tv, l'ha combinata grossa. È bastata una piccola disa

Angela Nasti esce allo scoPerto con il calciatore Bonifazi e lui chiude il profilo IG : Per Angela Nasti, l'ex tronista di Uomini e donne protagonista dell'ultima edizione del dating show di Maria De Filippi, è giunto il momento di voltare pagina e di pensare al futuro. Dopo aver annunciato la fine della sua storia d'amore con Alessio Campoli, il corteggiatore che aveva scelto nel programma sentimentale di Maria De Filippi, ecco che la bella Angela ha scelto di uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma e in queste ore ha ...

La teoria del complotto e lo Sbarco sulla Luna - Piero Angela : “Chi lo nega sfrutta l’ingenuità delle Persone” : “Che sciocchezza continuare ancora a negare il primo Sbarco dell’uomo sulla Luna. Chi lo fa sfrutta l’ingenuità delle persone solo per trarne profitto, come scrivere un libro o girare un documentario“: lo ha dichiarato all’AGI Piero Angela, il noto e molto amato divulgatore scientifico che ha seguito in prima persona da giornalista molte missioni Apollo. Il 20 luglio 1969 “è stato molto emozionante: per la ...

Angela Merkel - nuovo tremore Per la cancelliera tedesca : “Sto bene - Perfettamente in grado di svolgere incarico” : “Sto bene, non c’è nessun bisogno di preoccuparsi”. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo che, per la terza volta in meno di un mese, è stata presa da un misterioso tremore, questa volta mentre si trovava insieme con il premier finlandese Antti Rinne. “Sono in una fase di elaborazione del fenomeno, ma ci sono stati progressi. Devo conviverci un po’, ma sto bene e non c’è da preoccuparsi”, ...

SuPerQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con Piero Angela – Anticipazioni - temi e servizi. : Estate significa SuperQuark. Terza puntata, in prima serata su Raiuno, con Piero Angela e il suo programma di divulgazione scientifica, tecnologica e storica, che torna con un nuovo ciclo di nove puntate. SuperQuark | Terza puntata | 10 luglio 2019 Per la Terza puntata il documentario d’apertura della BBC è dedicato ai leoni, l’obiettivo è […] L'articolo SuperQuark – Terza puntata del 10 luglio 2019 – Con Piero Angela ...

Nuovo tremore Per Angela Merkel [VIDEO] : Nuovo episodio di tremore, il terzo, per Angela Merkel. La cancelliera tedesca ha cominciato visibilmente a tremare in occasione della cerimonia con gli onori militari a Berlino per il premier finlandese Antti Rinne, Nuovo presidente di turno della Ue. Il primo episodio risale al 18 giugno: la cancelliera riceveva il Nuovo presidente ucraino Wolodymyr Zelensky a Berlino e il tremore l’aveva colta durante la cerimonia degli inni nazionali. ...

