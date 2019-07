Pensioni | Fratoianni SI | ‘Coprire i buchi contributivi dei giovani precari’

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Opposizioni all’attacco del governo gialloverde sulla riforma dellesulla scia della critiche espresse dalla Cgil guidata da Maurizio Landini. Esponenti del Partito Democratico e di Sinistra Italiana criticano le scelte del governo in materia previdenziale e rilanciano le loro proposte. In particolare viene espressa preoccupazione per il futurostico delle nuove generazioni e si chiede di correre ai ripari. Sono intervenuti in queste ore, tra gli altri, Cesare Damiano (Pd) e Nicola(Sinistra Italiana).: enorme questione generazionale ignorata "In questo Paese – ha detto l’esponente di Sinistra Italiana Nicola- c'è un’enorme questione generazionale che la politica non affronta”. Un tema già all’attenzione di Sinistra Italiana nella scorsa legislatura. “Lo dico da tempo", ha sottolineato. Idi oggi potranno ...