Parma | le parole di Barillà | “Non potevo rifiutare questa chiamata I nuovi si sono

(Di sabato 20 luglio 2019) “Quando è arrivata ladelnon, anche visto il rapporto che ho con il direttore Faggiano. Ho sposato questo progetto emolto contento visti i risultati chearrivati. Ora ho rinnovato efelice di rimanere qui”. E’ questo il pensiero di Antonino, centrocampista del, direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio: “Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo scherzato e provato tante cose nuove. I calciatori arrivati sisubito integrati nel gruppo eè la forza che ci ha contraddistinto l’anno scorso – ha spiegato– Loro sanno di essere arrivati in una famiglia importante, perché ilè una grande società: bisogna dare sempre il massimo, in ogni allenamento, per arrivare pronti alla partita. Sipresentati tutti bene e hanno capito la nostra mentalità. Rispetto ...

