Pallanuoto femminile | Mondiali 2019 | tutti i risultati di sabato 20 luglio Agli ottavi

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. La Russia supera l’Ungheria - tutto facile per il Setterosa : terza ed ultima giornata per quanto riguarda la fase a gironi nei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Si è andata dunque a completare la prima parte di questa manifestazione iridata, si è formato il tabellone degli scontri diretti. Come previsto, le prime di ogni raggruppamento hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre per le seconde e le terze gli ottavi. Nessun problema per il ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Fabio Conti : “Abbiamo giocato meglio in difesa grazie alla collaborazione di tutte” : Grande soddisfazione in casa Italia per la netta vittoria odierna del Setterosa nella sfida contro la Cina, valso alle azzurre l’approdo diretto ai quarti di finale dei Mondiali di Pallanuoto femminile: tutta la gioia per il primo posto nel Girone D risuona nelle parole rilasciate al sito federale dal CT Fabio Conti e da Giulia Viacava, oggi a segno due volte. Così Fabio Conti subito dopo il successo odierno: “Abbiamo raggiunto il ...

Pallanuoto femminile - Italia-Cina 14-6 : le pagelle del Setterosa. Garibotti devastante - Gorlero para di tutto : Il Setterosa chiude come meglio non poteva la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile andando a vincere anche la terza partita contro la Cina con un perentorio 14-6: battendo le asiatiche, le azzurre certificano il primo posto nel girone, centrando anche l’accesso diretto ai quarti di finale. Da segnalare la gran prestazione di Garibotti e, ancora una volta, le parate di Gorlero. Andiamo a scoprire i voti del Setterosa. LE ...

Mondiali Nuoto 2019 – L’Italia di Pallanuoto femminile schianta la Cina 14-6 e vince il Girone D : azzurre ai quarti : Successo convince per L’Italia femminile di pallaNuoto che batte 14-6 la Cina e vince il Girone D: le ragazze azzurre qualificate direttamente ai quarti dei Mondiali di Nuoto 2019 Dopo la vittoria sul Giappone nel match inaugurale dei Mondiali di Nuoto 2019, L’Italia di pallaNuoto femminile torna in vasca per la seconda partita del Girone contro la Cina. Prestazione strepitosa del Setterosa che ottiene una netta vittoria e il pass per ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : Italia-Cina 14-6. Il Setterosa demolisce le asiatiche e vola ai quarti di finale! : Setterosa straripante: nell’ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso a Gwangju, in Corea del Sud, le azzurre annichiliscono la Cina, battuta nettamente per 14-6, e chiudono in testa a punteggio pieno il Girone D, volando direttamente ai quarti di finale ed andando a porsi dal lato del tabellone opposto a quello degli USA. Una gara senza storia fin dal principio quella andata in scena all’alba ...

LIVE Italia-Cina 13-5 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : Setterosa ad un passo dai quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’19” GOLL!!!!! Rigore perfetto di Bianconi! Italia-Cina 13-5. 5’20” Controfuga di Chiappini con l’uomo in più e rigore per l’Italia. 6’18” Bella parata di Gorlero su nuova beduina di Xiang. Bene anche in difesa Chiappini. 7’38” Gol Cina. Beduina vincente in avvio di Xiang. Sorpresa e spiazzata Gorlero. Italia-Cina 12-5. INIZIO ...

LIVE Italia-Cina 9-3 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa ad ampie falcate verso i quarti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’01” Gol Cina. Segna Xiang sorprendendo Gorlero, non perfetta nell’intervento. Italia-Cina 9-3. 5’05” GOOOLLLL!!!! Chiappini per Bianconi, palla in mezzo per lo schiaffo al volo di Tabani che fa gol! Italia-Cina 9-2. 5’18” Superiorità per l’Italia, Fabio Conti chiama time out. 5’29” Ancora Avegno bravissima in difesa, palla ...

LIVE Italia-Cina 8-2 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa è dominante con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO TERZO QUARTO FINE SECONDO QUARTO. Italia-Cina 8-2 4″ Gran parata di Gorlero! 1’01” GOOOLLLL!!! Emmolo da distanza siderale! Gran conclusione di potenza da oltre sei metri dell’azzurra! Italia-Cina 8-2. 1’46” GOOOLLLL!!!!! Emmolo in rete da posizione 1 a concretizza la superiorità numerica del Setterosa. Italia-Cina 7-2. 2’35” ...

LIVE Italia-Cina 5-1 - Mondiali Pallanuoto femminile 2019 in DIRETTA : il Setterosa inizia bene con le asiatiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO SECONDO QUARTO FINE PRIMO QUARTO. Italia-Cina 5-1 4″ GOOOLLLL!!!! Garibotti!!! Ancora da fuori l’azzurra trova la traiettoria vincente! Che inizio del Setterosa! Italia-Cina 5-1. 47″ Palo di Garibotti! Gran conclusione dai 5 metri, a ruota gran parata di Gorlero. 1’38” GGOOOOLLLL!!!! Garibotti per Chiappini che realizza in superiorità! Italia-Cina ...

5.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all'Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre un risultato negativo, al contrario, complicherebbe, e non poco, il cammino delle ragazze di Fabio Conti.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Cina, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto femminile: all'Italia basterà un punto contro le asiatiche per certificare il primato nel Girone D, mentre

Italia-Cina Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Un punto per conquistare i quarti di finale, indipendentemente dal risultato di Australia-Giappone: questo l’obiettivo che questa notte, o meglio all’alba di domani, alle ore 5.30 italiane, deve essere raggiunto dal Setterosa contro la Cina nella terza giornata di gare dei Mondiali di pallanuoto femminile, in corso a Gwangju, in Corea del Sud. L’Italia è inserita nel Girone D e dopo le vittorie contro Australia e Giappone ha ...