Palermo | denunciato gestore di tv pirata con 11mila utenti

Nega Shoah e irride Primo Levi in classe. Prof denunciato a Palermo : Ha sostenuto in classe che nei lager nazisti c’erano delle piscine per il divertimento degli ebrei. E ha pronunciato parole pesanti sullo scrittore Primo Levi. Avrebbe anche invitato gli studenti a iscriversi a Forza Nuova. Un docente del liceo artistico di Palermo “Eustachio Catalano”, Gino Giannetti, insegnate di discipline plastiche, è al centro di un’indagine della Digos e della procura di Palermo.Come scrive ...

"Vi faccio vedere io - sono di Palermo!" - vittoriese denunciato a Modica : Un vittoriese di 43 anni è stato deferito all'autorità giudiziaria a Modica per resistenza, minacce, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale

Palermo - prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : denunciato operaio. Secondo caso nelle ultime due settimane : prendeva il reddito di cittadinanza ma nel frattempo lavorava in nero. È il Secondo caso di truffa segnalato in pochi giorni da LiveSicilia. Entrambi a Palermo. Ieri, i carabinieri di Partanna Mondello hanno denunciato un palermitano di 52 anni che aveva ottenuto la carta prevista dal governo ma allo stesso tempo lavorava in nero presso una ditta di costruzioni a Sferracavallo, nel palermitano. L’uomo, aveva già ricevuto trecento euro ...

