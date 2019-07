Ora zero per riconquistare Tripoli Le forze di Haftar pronte a lanciare una

Ponte MOrandi - si riparte da ground zero : il 28 giugno le implosioni controllate : Abbattere per ricominciare. Ancora poche ore e poi verranno demoliti i piloni 10 e 11 del vecchio viadotto Polcevera, ormai tristemente noto a tutti come il Ponte Morandi, per permettere l'avanzamento dei lavori che porteranno alla realizzazione della nuova struttura e consentire ad una città, Genova, e ad una nazione intera di ripartire dopo il tragico crollo del 14 agosto scorso in cui persero la vita 43 persone. Si riparte da ...

AncOra sotto zero. L'Istat fotografa un'Italia in ulteriore arretramento : Se il Governo cercava notizie rassicuranti, non le troverà nel Rapporto dell’Istat. E soprattutto non le troverà nella stima preliminare sul Pil di secondo trimestre, che secondo l’Istituto di Statistica sarà con grande probabilità Ancora negativo. C’è un 65% di probabilità, spiega l’Istat, che ci sia di nuovo un meno davanti al dato del Pil, che l’intero primo semestre ...