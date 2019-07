Fonte : optimaitalia

(Di sabato 20 luglio 2019) Unè appena sbarcato in città, e porta doni golosi anche per tutti gli appassionati di videogiochi. La celebre catena di elettronica di consumo ha infatti dato il via ad una promozione inedita sui suoi listini, denominata 50 prodotti al 50% e valida tanto per gli acquisti online quanto per quelli effettuati nei diversi punti vendita disseminati sullo Stivale. Le offerte disono attive da oggi, 20, e andranno avanti per dieci giorni, quindi fino al 30 del mese in corso. Come dicevamo, nelattivo dal 20 a 302019 non mancano neppure console e videogiochi in sconto, con offerte concentrate in particolare sull'universo Sony e su quello. Prima di tutto, è possibile portarsi a casa una PlayStation 4 con hard disk da 1TB e in bundle con ben tre videogame, vale a dire Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Nuovo volantino #Euronics al 50% dal 20 luglio: sconti su #PS4, Nintendo #Switch e tanti giochi - OptiMagazine : Nuovo volantino #Euronics al 50% dal 20 luglio: sconti su #PS4, Nintendo #Switch e tanti giochi… - Tecno__Android : Expert ne ha per tutti: il nuovo volantino regala i prodotti JBL - Expert rilancia la sfida alle dirette concorrent… -