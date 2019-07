Nuove immagini di Cyberpunk 2077 ci mostrano l' avveniristica moto del protagonista e

ASUS ROG Phone 2 fa visita al TENAA : Nuove immagini e conferme sulle specifiche : ASUS ROG Phone 2 si avvicina al lancio facendo tappa al TENAA e fornendoci così nuove immagini e informazioni su batteria e display. L'articolo ASUS ROG Phone 2 fa visita al TENAA: nuove immagini e conferme sulle specifiche proviene da TuttoAndroid.

Sbarco sulla Luna - ecco cosa ha visto Aldrin negli ultimi 3 minuti dell’allunaggio : la NASA ricostruisce un VIDEO con Nuove immagini satellitari : Rivivere la tensione degli ultimi 3 minuti che hanno preceduto l’atterraggio della missione Apollo 11 sulla Luna. Grazie ad una simulazione VIDEO della NASA, che ha ricostruito il paesaggio Lunare così come devono averlo visto Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo del lander Eagle, ora si può. I ricercatori si sono serviti delle immagini riprese dalla sonda Lro (Lunar Reconnaissance Orbiter) della NASA, ripercorrendo l’esatta ...

Marco Carta - spuntano Nuove immagini. Furto della maglietta - lo inchiodano? : Spunterebbero finalmente fuori i filmati della videosorveglianza della Rinascente che vedrebbero il cantante Marco Carta impegnato nel Furto di una dozzina di magliette. Secondo quanto riportato da Il Giornale e L'Unione Sarda il pm Nicola Rossato avrebbe deciso di acquisire tali immagini come prova

Shenmue 3 : i personaggi e le ambientazioni si mostrano in Nuove immagini : Deep Silver ha pubblicato un nuovo set di screenshot per Shenmue 3 che sono stati rivelati durante il JapanExpo masterclass da Yu Suzuki. Queste immagini, visibili poco più in basso, mostrano alcuni dei personaggi del gioco, così come alcune delle sue ambientazioni.Shenmue 3, come probabilmente saprete, sarà mosso da Unreal Engine 4 e possiamo presumere che questi screenshot siano della più recente build. Tuttavia, dato che il gioco non è ancora ...

Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in Nuove immagini - con anche info sulla ricarica : Nelle scorse ore sono state pubblicate in Rete un'immagine rendering del Samsung Galaxy Note 10+ e un'altra del Samsung Galaxy Watch Active 2 L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ e Galaxy Watch Active 2 in tutta la loro bellezza in nuove immagini, con anche info sulla ricarica proviene da TuttoAndroid.

Queste Nuove immagini confermano il design di Sony Xperia 2 e Xperia 20 : Sono apparse in Rete le immagini di una presunta custodia di Sony Xperia 2 grazie alle quali possiamo farci un'idea del design dello smartphone L'articolo Queste nuove immagini confermano il design di Sony Xperia 2 e Xperia 20 proviene da TuttoAndroid.

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED mostra i dettagli dei personaggi in Nuove splendide immagini : Anche prima della sua impressionante esibizione all'E3 2019 di quest'anno (insieme alla rivelazione di Keanu Reeves nel gioco), Cyberpunk 2077 era già considerato tra i giochi più attesi di questo finale di generazione. Se non vedete l'ora di giocare e avete in mente un cosplay, CD Projekt Red vi offre uno sguardo ampio e approfondito su alcuni modelli dei personaggi del gioco, segnala Dualshockers.Come parte di una serie di guide per cosplay in ...

System Shock : Nuove immagini a confronto con la versione originale del gioco : Nightdive Studios ha pubblicato alcuni nuovi screenshot che mettono a confronto la versione originale del 1994 e il prossimo remake di System Shock creato con Unreal Engine 4. Queste immagini riportate da DSO Gaming mostrano i miglioramenti visivi e le lievi modifiche all'ambientazione che saranno presenti nella nuova versione.Senza dubbio il remake ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la grafica e ne abbiamo la prova grazie a queste ...

Death Stranding : Hideo Kojima pubblica Nuove immagini off-screen : Death Stranding indubbiamente è uno dei titoli più attesi per la seconda metà del 2019 e Hideo Kojima negli ultimi giorni è piuttosto attivo sui social per stuzzicare ulteriormente l'interesse dei giocatori.Come riporta PlayCrazyGames, poche ore fa il celebre game designer ha pubblicato una nuova serie di immagini off-screen direttamente dagli studi di Kojima Production. Pur non mettendo nuova carne al fuoco su cui fan possano speculare sulla ...

Francesco Monte fa sul serio con Isabella? Spuntano Nuove immagini : Francesco Monte insieme a Isabella a Ibiza: immagini e video li vedrebbero protagonisti di una serata romantica Sembra proprio che Francesco Monte faccia sul serio con Isabella, la modella con cui sta trascorrendo molto tempo. A confermare il gossip che li vedrebbe come una nuova coppia, ci pensa Alberto Dandolo sul suo profilo di Instagram. […] L'articolo Francesco Monte fa sul serio con Isabella? Spuntano nuove immagini proviene da ...

Trame e foto dei primi quattro episodi di Veronica Mars 4 : Nuove immagini dal revival di Hulu : Mentre si avvicina la data fatidica del debutto su Hulu, la piattaforma ha diffuso nuove immagini che anticipano il contenuto dei primi quattro episodi di Veronica Mars 4. Le sinossi ufficiali e le foto promozionali di ciascun episodio introducono lo spettatore in quella che è la lunga trama orizzontale di questa nuova stagione, ovvero una nuova indagine di Veronica e suo padre a Neptune durante le vacanze di primavera, minacciate da ...

Huawei pubblicizza le sue “promesse per il futuro” con Nuove immagini promo : Huawei lancia una nuova campagna pubblicitaria in Germania per riconquistare la fiducia degli utenti, con una serie di promesse per il futuro. L'articolo Huawei pubblicizza le sue “promesse per il futuro” con nuove immagini promo proviene da TuttoAndroid.

Il gruppo dei Nightcrawlers appare in Nuove immagini di Fire Emblem : Three Houses : E' ormai da tempo che Nintendo ha pubblicato diversi trailer per presentare i protagonisti del JRPG Fire Emblem: Three Houses, nuova esclusiva per Switch. Dopo averci fatto conoscere alleati e in generale personaggi di supporto, oggi è il turno degli antagonisti, con una serie di immagini dedicate al letale gruppo dei Nightcrawlers.Come riporta Gamingbolt, questo gruppo è molto diverso dagli altri nemici del gioco ed è composto da Thales, Solon ...

Pubblicate Nuove immagini per Dragon Ball Z : Kakarot : Negli anni sono stati molti i titoli basati sulla licenza di Dragon Ball, tuttavia la maggioranza di essi si sono sempre rivolti al genere picchiaduro, sembra che però il prossimo anno vedremo qualcosa di leggermente diverso.Come riporta Gamingbolt, Dragon Ball Z: Kakarot è infatti un videogioco di ruolo che ripercorre i primi scontri dell'arco narrativo della serie Z, recentemente il publisher Bandai Namco ha pubblicato alcune inedite immagini ...