Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | l’Italia chiude con un quinto posto nel libero

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! Italia quinta nel combinato : 13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l'Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : l’ultimo show di Flamini/Minisini è d’ARGENTO! Russia vittoriosa anche nel duo misto libero : Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) ha preso il via l’atto conclusivo della routine del libero riservata al duo misto. In acqua i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini. Dopo l’argento del tecnico, i nostri portacolori puntavano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini - l’ultimo spettacolo per dare tutto : Siamo all’ultimo giorno di gare al Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud) dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. E’ il momento di Giorgio Minisini e Manila Flamini. I due azzurri saranno impegnati nella finale del duo misto libero. Dopo l’argento della routine tecnica, i nostri portacolori puntano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla coppia russa Mayya Gurbanberdieva/Aleksandr Maltsev. La ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : a che ora gareggia Giorgio Minisini nel libero? Programma - tv e streaming : Giornata conclusiva ai Mondiali 2019 delle discipline acquatiche per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato, con le ultime due finali in Programma nella mattinata italiana. Allo Yeomju Gymnasium di Gwangju assisteremo a partire dalle 17.00 (10.00 ora italiana) alla tanto attesa prova conclusiva del duo misto libero dove Giorgio Minisini accompagnato dalla partner Manila Flamini proverà a difendere l’argento conquistato due anni fa a ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 20 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, 20 luglio, prenderà il via l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Nello Yeomju Gymnasium godremo delle ultime due gare in programma: la finale del duo misto libero e l’atto conclusivo del libero combinato. Giorgio Minisini e Manila Flamini andranno a caccia delle medaglie per bissare l’argento della routine del tecnico e concludere più che degnamente le proprie ...

Mondiali Nuoto sincronizzato 2019 – Italia 5ª nel libero a squadre : medaglia d’oro alla Russia : L’Italia chiude al quinto posto al finale del Nuoto Sincronizzato libero a squadre ai Mondiali di Nuoto 2019: oro per la Russia davanti a Cina e Ucraina Si chiude con un buon quinto posto la finale di Nuoto Sincronizzato libero a squadre per l’Italia. Le azzurre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone e Enrica Piccoli hanno messo in mostra la ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. L'Italia recupera il quinto posto nel libero a squadre! : 13.18 Si chiude qui questa ottava finale, Russia – Cina – Ucraina – Giappone – Italia e Spagna! Appuntamento a domani mattina per l'ultima giornata di gare, con due finali! Buon proseguimento. 13.26 E' FATTA! quinto posto recuperato!!!! Ottima permormance quella delle azzurre, grande espressività e buona tecnica per le nostre sincronette che hanno davvero ...

