Nuoto | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara domenica 21 luglio Orari | programma | tv

(Di sabato 20 luglio 2019) Da domani idi, in piscina, prenderanno il via. C’è grande attesa per l’Italia che vuole replicare quanto di buono è stato fatto a Budapest (Ungheria) e replicaro in Corea del Sud. In questa prima giornata vedremo impegnati Ilaria Cusinato nei 200 misti donne, Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini, Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla uomini, Piero Codia nei 50 farfalla uomini, Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli nei 100 rana uomini e la staffetta italiana maschile della 4×100 sl. E’ chiaro che le attenzioni più grandi saranno per il livornese che vuol confermare la medaglia vinta due anni fa nella Duna Arena.gliin21, tv e streaming delle gare Le batterie di questa prima giornata di gare sarà trasmessa da Rai 2 mentre le semifinali ...

