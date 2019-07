Nuoto | Mondiali 2019 | Gabriele Detti sfida Sun Yang e Horton nella battaglia campale dei

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Show cinese dalla piattaforma : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Minisini-Flamini - cala il sipario. La coppia che ha fatto la storia termina qui : Anche le storie più belle, prima o poi, sono destinate a finire. E’ il caso di Manila Flamini e Giorgio Minisini giunti quest’oggi all’ultima gara insieme, per le intenzioni di lei di diventare mamma e quindi di abbandonare l’attività agonista. Una coppia, quella dei due ragazzi nostrani, più forte dei pregiudizi e animata sempre dalla voglia di rischiare. Non si vincono quattro medaglie iridate insieme (1 oro, 2 argenti ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Italia quinta nel libero combinato - la Russia si prende l’ennesimo oro : La squadra azzurra chiude al quinto posto con la routine intitolata ‘Dolphin’, piazzandosi alle spalle del Giappone: oro alla Russia L’Italia ha chiuso con un buon quinto posto nel libero combinato i Mondiali di nuoto sincronizzato, su cui è calato oggi il sipario. La Nazionale azzurra si è piazzata alle spalle del Giappone, quarto in classifica, grazie ad una splendida routine intitolata ‘Dolphin’ e valsa il ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : l’Italia chiude con un quinto posto nel libero combinato. Russia ancora d’oro : Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A far calare il sipario sulla rassegna iridata della danza in vasca ci ha pensato l’atto conclusivo del libero combinato, con 12 squadre a contendersi i tre gradini del podio. La Nazionale italiana ha concluso le proprie fatiche con un ottimo quinto posto. Splendida la routine intitolata “Dolphin”, di ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! Italia quinta nel combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.25 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE, restate sintonizzati ancora con noi qui a Gwangju con tutto lo spettacolo di questi Mondiali 2019. Un saluto e buon proseguimento. 13.23 Quinto posto confermato per l’Italia con 27.4000, 36.6667 e 27.4000 che formano un 91.4667 totale che rende contente le nostre sincronette. 13.21 Un grandissimo boato del pubblico chiude la performance ...

Mondiali di Nuoto 2019 – L’ultima gara di Manila Flamini - grande commozione a Gwangju : “ora divento mamma - poi si vedrà” : Forti emozioni con Manila Flamini, all’ultima sua gara, ai Mondiali di nuoto 2019: le parole dell’azzurra Emozioni incredibili oggi in vasca a Gwangju con l’ultima gara di Manila Flamini. L’azzurra ha conquistato uno splendido argento in coppia con Giorgio Minisini, nel duo misto libero, regalandosi una grande soddisfazione ed un’ultima volta speciale. AFP/LaPresse “Non vedevo l’ora che arrivasse ...

PallaNuoto femminile - Mondiali 2019 : tutti i risultati di sabato 20 luglio. Agli ottavi facile successo dell’Ungheria - che sfiderà l’Italia : Giornata dedicata Agli ottavi di finale per i Mondiali di Pallanuoto femminile di Gwangju, in Corea del Sud: il Setterosa, vincitore del Girone D, è passato direttamente ai quarti, ed ora conosce il nome della sua sfidante al prossimo turno: si tratta dell’Ungheria, che oggi ha superato la Nuova Zelanda per 17-6. Negli altri incontri odierni l’Olanda ha battuto il Canada per 5-4 ed ora sfiderà la Spagna nel match che designerà la ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Ungheria avversaria del Setterosa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

DIRETTA MONDIALI Nuoto 2019/ Streaming video Rai : Minisini-Flamini - secondo argento! : DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019 Streaming video Rai: programma e orari, oggi 20 luglio da assegnare quattro titoli tra NUOTO sincronizzato e tuffi.

Mondiali di Nuoto 2019 - Flamini e Minisini ancora d’argento nel duo misto : Manila Flamini e Giorgio Minisini hanno concesso il bis ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju. La coppia azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nel sincro duo misto libero, con il record di punti che non è bastato per superare i russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev. Per Flamini e Minisini, si tratta del secondo argento consecutivo dopo quello conquistato nel misto tecnico.

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! In corso la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21 Quarta formazione, quella del Kazakistan, dodicesime due anni fa e il lotta con Brasile e BieloRussia. 12.20 Buona la routine ungherese che però non incrementa quanto la Corea e resta dunque dietro. 77.9333 staccate di 9 decimi. 12.15 Tocca ora all’Ungheria, molto vicina alla Corea nel preliminare; anche per lei ci si attende qualcosa attorno ai 77/78 punti. 12.13 Esercizio molto ...

Mondiali Nuoto - argento Flamini-Minisini : 11.43 Manila Flamini e Giorgio Minisini conquistano il loro secondo argento ai Mondiali di Gwangju, in Sud Corea. Nel sincro, dopo quello del tecnico,la coppia azzurra è seconda nel duo misto libero con 91,833 punti alle spalle dei russi Gurbanberdieva/Maltsev (92,9667). I nipponici Abe/Adachi (90,4000) soffiano il bronzo agli americani May/Figueroa (88,3000).

Mondiali di Nuoto 2019 – Il duo misto azzurro regala emozioni : splendido argento nel libero a Gwangju : Minisini-Flamini d’argento nel duo misto libero ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019 E’ terminata l’avventura iridata del duo misto azzurro di nuoto sincronizzato. Minisini e Flamini hanno conquistato la loro seconda medaglia ai Mondiali di nuoto 2019, in corso a Gwangju, mettendosi al collo oggi uno splendido argento al termine del libero. Fortissimi emozioni per gli azzurri, con Manila Flamini che non è riuscita a ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa per la piattaforma dei tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...