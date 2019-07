Nozze Rocio Muñoz Morales e Roul Bova | avvistati | ecco cosa sta succedendo

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 20 luglio 2019) Raoulsono più innamorati che mai. E adesso, dopo sei anni di convivenza, di amore e di passione, forse è arrivato il momento di fare il grande passo. In fondo l’estate non è solo la stagione del mare, del sole e della spiaggia. È anche il momento perfetto per un bel matrimonio, magari proprio in riva, sulla sabbia e con un sacco di invitati. I due, in effetti, ci stanno pensando. E hanno iniziato a lanciare segnali. Avrebbero infatti confidato ad amici e parenti di essere pronti a dirsi “Sì” ma ancora non si sa quando, dove e con quali invitati. Altre fonti invece parlano di una coppia indaffarata proprio in questi giorni nella ricerca della chiesa giusta oppure, come dicevamo, del mare adatto. Quello che è certo è che tra poco potremmo sapere qualin più e vedere finalmente vestita di bianco la bella, che è riuscita a legare a sé il bel ...

zazoomnews : Rocio e Raoul Bova pronti alle nozze: gli indizi - #Rocio #Raoul #pronti #nozze: #indizi - zazoomblog : Rocio e Raoul Bova pronti alle nozze: gli indizi - #Rocio #Raoul #pronti #nozze: #indizi - VelvetMagIta : Raul Bova: profumo di fiori d'arancio? Ecco cosa hanno fatto lui e Rocio, in vista delle nozze #VelvetMag -