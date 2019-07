“Non hai mai smesso di trasmettere tutto ciò che per te valeva la pena Il ricordo

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) “Non hai maidiciò che per tela. Nel mio momento più buio ci sei stato”. È un passaggio di una breve commiato dedicato al padre da Federica, figlia di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato morto oggi a Milano.Borrelli, alla guida del pool dal 1992 al 1999, si è spento nell’hospice dell’Istituto dei Tumori di Milano, dove era ricoverato. Qualche giorno fa, con un post suFacebook, la figlia Federica aveva annunciato la gravità delle sue condizioni di salute: “Ti tengo la mano e insieme alle lacrime che non ho il pudore di nascondere, scorrono i mille ricordi di quanto vissuto con te”.Con la lettera, apparsa sul profilo Facebook l′8 luglio scorso, quando il padre versava già in gravi condizioni, Federica parla dei suoi “mille ricordi” e ...

