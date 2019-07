No Tav | appiccano il fuoco davanti al cantiere di Chiomonte | denunciati 50 manifestanti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Hanno ammassato legna al ‘Varco 1’ deldella Tav, provocando fiamme alte circa 4 metri, i No Tav che ieri sera hanno dato vita a una dimostrazione contro la Torino-Lione in Valle di Susa. La Digos della Questura di Torino ha identificato 50 attivisti del centro sociale Askatasuna di Torino e al Movimento No Tav. Sarannoper la violazione dell’ordinanza che ha esteso la zona rossa intorno al. Sette sono accusati anche di inottemperanza al foglio di via, altri undici per accensioni pericolose L'articolo No Tav,ilaldi50proviene da Il Fatto Quotidiano.

