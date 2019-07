Neymar Juventus | si può fare | nuove conferme dalla Spagna

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Calciomercato Juventus – Si accende la pista Neymar : Paratici a colloquio con il padre-agente del giocatore : Si intensificano le voci sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus: previsto incontro tra il ds bianconero Paratici e il padre-agente del giocatore brasiliano L’anno scorso l’accostamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus aveva fatto sorridere più di qualche scettico. Un’operazione da playstation, solo fantamercato vedere un fuoriclasse del genere in Serie A. Poi un po’ la rottura con il Real Madrid, un ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna insistono per Neymar : “Incontro tra Paratici e il padre del calciatore” : Calciomercato Juventus – Il mercato della Juventus non si chiude con de Ligt. dalla Spagna arrivano clamorose conferme su Neymar. E’ il Mundo Deportivo a rilanciare la notizia di un interesse concreto dei bianconeri per il brasiliano. In prima pagina il quotidiano spagnolo titola: “Via italiana para Neymar“. Sempre secondo il Mundo Deportivo, Fabio Paratici dovrebbe incontrare nelle prossime ore il padre del ...

Juventus - conferme sul sogno Neymar : spunta il maxi scambio : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante, come riportato da “Mundo Deportivo”, ha aperto ad un possibile futuro in bianconero. Futuro alla Juventus realmente possibile. Neymar considera i bianconeri una delle possibili 4 squadre più forti del panorama […] L'articolo Juventus, ...

Calciomercato Juventus - Neymar si sarebbe offerto anche ai bianconeri : Il mercato in Serie A è partito alla grande, con la Juventus una delle principali protagoniste insieme ad Inter e Napoli: dopo Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral, è stato ufficializzato anche il difensore De Ligt, arrivato a Torino per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagione più 10 milioni di euro di bonus. Con l'arrivo dell'ex giocatore dell'Ajax i bianconeri hanno speso più di 100 milioni di euro, a fronte dell'unica cessione, ...