Nel 2020 anche Mercedes correrà in Formula E

wired

(Di sabato 20 luglio 2019) New York – Si è appena conclusa la quinta stagione diE caratterizzata dall’esordio della seconda generazione di vetture e dalla vittoria di Jean-Eric Vergne, ma gli organizzatori non stanno a guardare ed il fermento che contraddistingue la mobilità elettrica in questi mesi emergenelle competizioni. Nata tra molte perplessità degli addetti ai lavori, questo circuito di gare anno dopo anno ha saputo crescere e ritagliarsi un proprio ruolo ed è già tempo di pensare alla prossima stagione che scommettiamo sarà in grado di suscitare maggiore interesse, grazie all’ingresso di due nomi che hanno fatto la storia del motorsport:e Porsche. “Per la prima volta nella storia quattro importanti produttori tedeschi di auto saranno presenti tutti assieme in una competizione, per noi è un’opportunità unica”, racconta a Wired Ian James, direttore generale diBenz ...

marattin : “Useremo i risparmi dello spread per abolire il bollo auto” (Di Maio). Da quando è al governo lo spread ci è costat… - antoniomisiani : I numeri dell’Ufficio parlamentare di bilancio sono molto negativi: stagnazione nel 2019 (+0,1%), male anche il 202… - 20thFoxItalia : I veri eroi non conoscono la paura, non conoscono i limiti. Nel 2020 @TomCruise volerà al cinema con #TopGun: Maver… -