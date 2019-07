Napoli | la tabaccheria assaltata dalla babygang La vittima | «Voglio mollare tutto»

Fonte : ilmattino

(Di sabato 20 luglio 2019) «Non si può lavorare in queste condizioni. Dopo l?ennesima rapina viviamo in uno stato di continua agitazione e abbiamo paura di chiunque entriporta»....

repubblica : Napoli, colpo in tabaccheria con sfollagente: arrestata baby gang - KenSharo : New post (Baby gang rapina tabaccheria a Napoli) has been published on NUOVA RESISTENZA antifa' -… - Vi79_io : RT @ultimenotizie: I Carabinieri della Compagnia di #Napoli Bagnoli, hanno arrestato in flagranza di reato un gruppo di giovani di età comp… -