Napoli | blitz De Laurentiis in tribuna | «Cari tifosi | pazienza per il mercato»

Blitz della polizia municipale - sequestrata Cava Giuliani : era stata scelta per stoccare i rifiuti di Napoli : Controlli della polizia municipale di Giugliano, sequestrata ?Cava Giuliani?. Era stata individuata da parte di Sapna per ospitare uno stoccaggio di rifiuti in vista della chiusura...

Napoli - James Rodriguez : blitz a Madrid di Giuntoli : Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è volato in Spagna nel tardo pomeriggio di ieri. Il suo obiettivo è arrivare a Madrid e accelerare la trattativa per l'acquisto del colombiano James Rodriguez. Il calciatore sarebbe già promesso al club italiano, tuttavia mancherebbe l'ok definitivo. Il Real Madrid avrebbe fissato la cifra di acquisto a 42 milioni di euro. Una somma che il Napoli avrebbe accettato e, per tale motivo, il ...

Napoli - blitz degli operai Whirlpool al Palacercola per il match degli Usa : Una delegazione di lavoratori della Whirlpool ha raggiunto il Palacercola dove è in corso l'incontro di basket femminile tra Usa e Taipei per le Universiadi. I lavoratori indossano la...

Maxi blitz a Napoli - ecco i nomi di tutti gli arrestati : le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco : Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»:...

Napoli - blitz contro la camorra : scacco all'alleanza di Secondigliano - 126 arresti : Quella scattata questa mattina all'alba in provincia di Napoli, e in diverse zone d'Italia, è un'operazione di polizia tra le più grosse mai effettuate sul territorio nazionale. Infatti, i carabinieri del Ros e del comando provinciale partenopeo, hanno tratto in arresto oltre 100 persone: secondo l'accusa queste ultime avrebbero fatto parte di un sodalizio criminale noto come l'alleanza di Secondigliano, di stampo camorristico e quindi mafioso. ...

