Napoli | anche Insigne avvisa la Juventus | “vogliamo lo scudetto”

Napoli - De Laurentiis infiamma i tifosi : “voglio vincere” - indicazioni anche sul mercato : “Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, il mercato, dovete avere pazienza perché si chiude il 2 settembre. Da qui a quella data possono capitare tantissime cose”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato così i tifosi azzurri che invocavano l’acquisto di James Rodriguez ed in generale di altri colpi per rinforzare la squadra per la prossima stagione. ...

Le amichevoli : 5-0 del Napoli contro il Feralpisalò - bene anche il Venezia [FOTO] : Dopo la riammissione in Serie B il Venezia continua la preparazione. Undici gol nella prima amichevole stagionale contro il Las Vegas FC International, mister Dionisi ha schierato Lezzerini tra i pali, una linea difensiva a quattro formata da Casale, capitan Modolo, Marino e Soldati, un centrocampo a tre composto da Vacca, Maleh e Suciu, con Aramu e Caccavallo a sostegno del centravanti Bocalon, autore di cinque reti oggi pomeriggio, in ...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

Sky – Il Napoli su Pepè - nell’affare anche Ounas : L’ultimo nome accostato al mercato del Napoli, che avevamo anticipato nei giorni scorsi, è quello di Nicolas Pépé, ivoriano stella del Lille che quest’anno ha furoreggiato in Ligue 1. Per lui 38 partite, 22 gol messi a segno e fornito 11 assist. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli vanta un piccolo spiraglio nella trattativa perché il Lille vuole Ounas, quindi gli azzurri potrebbero sfruttare l’attaccante ...

Napoli : sembra tutto fatto per Elmas - mancherebbe solo la firma : Prime due settimane di calciomercato estivo da vero e propri protagonista per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che, dopo aver formalizzato gli acquisti di Di Lorenzo dall'Empoli e di Kostas Manolas dalla Roma, si appresterebbe ad aggiungere un altro tassello importante a centrocampo nello scacchiere di mister Carlo Ancelotti. Si tratta del giovane e talentuoso centrocampista del Fenerbahce, Eljif Elmas, giocatore macedone classe 1999 che si è ...

L’Equipe : “L’Arsenal offre 80 milioni per Pépé. C’è anche il Psg” (mai citato il Napoli) : C’è anche Mendes Nonostante la sua non sia stata certamente una Coppa d’Africa brillante il 24 enne ivoriano Pépé – in forza al Lille – è uno egli oggetti del desiderio del calciomercato europeo. Oggi il quotidiano sportivo L’Equipe scrive che l’Arsenal ha offerto 80 milioni per il suo cartellino, somma da pagare in più rate. L’Equipe affianca il nome dell’Arsenal a quelli dell’Inter, dello ...

In Italia la carta d’identità elettronica è un miraggio. A Napoli possono volerci anche 67 giorni : La carta di identità elettronica non ha alleggerito per niente il carico degli uffici comunali, anzi. Li ha letteralmente mandati in tilt. Lo scrive oggi Repubblica. “In questo inizio d’estate il Poligrafico ne sforna più di quarantamila al giorno, ma il collo di bottiglia restano i Comuni: gli sportelli sono intasati, e le prenotazioni — che dovrebbero scongiurare inutili e ripetuti pellegrinaggi all’anagrafe — rimandano a data da ...

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Nel Napoli - Ancelotti vede un attaccante di movimento : c’è anche Pépé (80 milioni) : Il calcio è bugia Il calcio è bugia. Carlo Ancelotti lo sa bene. Ma l’allenatore del Napoli ama anche bluffare. E alterna bugie e verità, mezze bugie a mezze verità. Bisogna saper pescare nel mazzo. Il Napoli, lo abbiamo già scritto, quest’anno ha cambiato strategia. Non più soltanto calciatori prospettici – termine che è entrato nel dizionario dei tifosi azzurri – ma calciatori fatti e finiti. Come Manolas appunto che il ...

L’evoluzione del nuovo Napoli passa anche dalla prima uscita di De Laurentiis : Jeans, maglia e occhiali neri. È un Aurelio De Laurentiis versione-casual quello che si presenta alla sua “prima” con i tifosi qui a Dimaro Folgarida. Il presidente del Napoli è arrivato a sorpresa poco dopo mezzogiorno sul piazzale di Carciato, per entrare nel nuovissimo store della Kappa allestito all’esterno del campo di gioco. Accoglienza davvero calorosa quella dei tifosi presenti, a parte qualche sparuto e oramai trito e ...

Pampa Sosa dice no : “La 10 del Napoli a James Rodriguez? Non è neanche l’1% di Maradona” : L’ultimo dieci del Napoli non vedrebbe di buon occhio la maglia numero dieci sulle spalle del giocatore colombiano.“powered by Goal”Piede sull’acceleratore e volontà di chiudere nei prossimi giorni. James Rodriguez si avvicina al Napoli, così da spingere gli azzurri un gradino più in alto per provare a combattere seriamente con la Juventus. Il colombiano però a meno di storici colpi di scena, non avrà l’intoccabile dieci di ...

MERCATO Napoli – Il Torino su Simone Verdi. Nel mirino di Cairo anche un altro azzurro : CalcioMERCATO – Il Torino su Simone Verdi e non solo. In vista della prossima partecipazione all’Europa League, il Torino sembra intenzionato a costruire una rosa di tutto rispetto. L’edizione odierna di TuttoSport riporta di un forte interessamento da parte del club di Urbano Cairo nei confronti di Simone Verdi, calciatore del NAPOLI. La valutazione, sempre stando al quotidiano piemontese, sarebbe sui 17 milioni di euro ...

Corruzione - inchiesta sul gip di Napoli : c’è anche il più votato a Scafati (Salerno) - città uscita da scioglimento per camorra : Il primo consiglio comunale dopo lo scioglimento per camorra guidato da un presidente indagato. In un’inchiesta, per giunta, che coinvolge giudici e pubblici ufficiali, in un ampio giro di Corruzione (un sistema di “potere occulto“, come lo definisce uno degli arrestati). Accade a Scafati, in provincia di Salerno, dove lunedì scorso il consigliere più votato alle amministrative del 26 maggio, Alfonso Di Massa, ha riportato la ...

Napoli - James è sempre più vicino : il Real di Zidane gli nega anche il ritiro : Zinedine Zidane ha diramato oggi la lista dei 29 convocati per il ritiro estivo del Real Madrid che si partirà a MontReal nelle prossime ore. Dalle scelte...