Moto2 | la VR46 vicina a perdere uno dei suoi talenti | che smacco per Valentino Rossi!

(Di sabato 20 luglio 2019) L’Academy diRossi potrebbeil talento di Lorenzo Baldassarri, pronto a cambiare manager per tentare il salto in MotoGp LaAcademy diRossi rischia diuno dei piloti più promettenti del panorama italiano, ovvero quello di Lorenzo Baldassarri. Alessandro La Rocca – LaPresse Il pilota italiano sogna il passaggio in MotoGp nella prossima stagione, per questo motivo avrebbe deciso secondo Speedweek di lasciare l’Academy del Dottore per legarsi a Simone Battistella, in buoni rapporti con la Ducati grazie alle trattative per Dovizioso e Bautista. Il Balda, quarto nella classifica dia -39 da Alex Marquez, è uno dei nomi sulla lista del team Avintia per sostituire Tito Rabat, che l’anno prossimo lascerà la squadra. L’unione con l’agente italiano dunque dovrebbe favorire Baldassarri, deciso a compiere il ...

