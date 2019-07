Mondiali Scherma 2019 – Spada femminile a squadre | Rossella Fiamingo trascina l’Italia ai

Scherma - Mondiali 2019 : spadiste ai quarti con il brivido. Germania battuta all’ultima stoccata : Rossella Fiamingo scaccia via gli incubi e regala i quarti di finale all’Italia nella prova a squadra di spada femminile. La stoccata nel minuto supplementare della sfida contro la Germania può avere un peso specifico fondamentale per le azzurre in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andare ai quarti al Mondiale era necessario e il quartetto italiano (Navarria, Fiamingo, Isola, Clerici) lo ha fatto nella maniera più ...

Mondiali Scherma 2019 – Sciabola maschile a squadre : Italia ai quarti - asfaltate Repubblica Ceca e Ucraina : La formazione azzurra composta da Curatoli, Berré, Montano e Samele affronterà domani nei quarti di finale la Georgia La Nazionale Italiana di Sciabola maschile accede ai quarti di finale a Budapest, sede dei Mondiali di Scherma 2019. La squadra composta da Luca Curatoli, bronzo individuale ieri nella stessa disciplina, Gigi Samele, Enrico Berré ed Aldo Montano ha superato senza patemi la Repubblica Ceca nel primo turno, asfaltandola con ...

Scherma - Mondiali 2019 : Andrea Cassarà fa suo il derby azzurro con Garozzo e vola ai quarti : Andrea Cassara si qualifica per i quarti di finale dei Mondiali di Budapest. Il fiorettista bresciano ha vinto il derby azzurro contro Daniele Garozzo con il punteggio di 15-10 ed ora è ad una sola vittoria da una medaglia individuale iridata che manca dall’oro di Catania del 2011. Un assalto equilibratissimo fino al 10-10. In quel momento Cassarà ha spezzato la parità, realizzando il break decisivo di cinque stoccate, che lo hanno portato ...

Scherma - Mondiali 2019 : Rossella Gregorio eliminata agli ottavi. Fuori tutte le azzurre : Il Mondiale delle sciabolatrici azzurre, almeno individualmente, è finito. Purtroppo anche l’ultima italiana in tabellone, Rossella Gregorio, è stata eliminata negli ottavi di finale. Fatale la sconfitta con l’ungherese Anna Marton, che si è imposta con il punteggio di 15-8. Un assalto che era cominciato bene per la campana, che si era portata subito sul 4-1. La reazione dell’ungherese, però, non si è fatta attendere, ma si è ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA. Fioretto : derby Cassarà-Garozzo agli ottavi. Sciabolatrici tutte eliminate prima dei quarti. Sciabola uomini a squadre nei quarti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.11: Italia-Germania 3-3 15.10: Italia-Germania 3-2 15.07: Così i quarti di finale della Sciabola donne individuale: Velikaya (Ukr)-Marton (Hun), Berder (Fra)-Gkountoura (Gre), Pascu (Rou)-Stone (Usa), Kharlan (Ukr)-Komashchuk (Ukr) 15.05: Italia-Germania 2-2 15.05: Rossella Gregorio, avanti 8-7, subisce un parziale di 0-8 dalla ungherese Marton che affonda ulteriormente il coltello nella ...

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Streaming video Rai : italiani in difficoltà! : Diretta Mondiali scherma 2019 Streaming video Rai: oggi sabato 20 luglio gli ultimi titoli individuali nel fioretto maschile e sciabola femminile.

Scherma - Mondiali 2019 : Italia ai quarti nella sciabola maschile a squadre - battute Repubblica Ceca e Ucraina : L’Italia approda ai quarti di finale nella gara a squadre della sciabola maschile ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Il quartetto formato da Luca Curatoli, reduce dal bronzo individuale, Gigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, ha superato i primi due turni del tabellone principale e domani proseguirà il proprio cammino verso la finale, affrontando la Georgia. Gli azzurri hanno esordito con la netta vittoria per 45-14 contro la ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto maschile : Garozzo e Cassarà si sfidano per un posto nei quarti - out Avola : I due azzurri si affronteranno negli ottavi di finale per un posto nei quarti, mentre Avola non è riuscito a superare il sudcoreano Dongsu Ci sarà un derby italiano negli ottavi di finale del tabellone di Fioretto maschile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento a Budapest. Daniele Garozzo e Andrea Cassarà si ritroveranno uno di fronte all’altro in pedana nel pomeriggio, contendendosi un posto per i quarti di finale. Il ...

Scherma - Mondiali 2019 : derby Garozzo-Cassarà agli ottavi - eliminato Giorgio Avola : Sarà derby agli ottavi di finale della prova di individuale di fioretto maschile. Daniele Garozzo ed Andrea Cassarà si sfideranno per un posto nei quarti di finale (ore 15.20), mentre Giorgio Avola è stato eliminato nel turno dei sedicesimi di finale. Netta vittoria del campione olimpico, che ha superato con il punteggio di 15-6 l’olandese Daniel Giacon. Un successo molto convincente di Garozzo, che ha dominato l’assalto e fatto ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Gregorio unica sciabolatrice rimasta. Fioretto : fuori Foconi e Avola! Garozzo agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01: Italia-Thailandia 15-5 12.59: E’ in corso di svolgimento anche la sfida tra Italia e Thailandia per la prova a squadre di spada femminile. Azzurre avanti 12-5. 12.58: Vince Daniele Garozzo! Netto successo per 15-6 sull’olandese Giacon. Il campione olimpico se la vedrà con il vincente dell’assalto tra Andrea Cassarà ed il francese Maxime Pauty. 12.57: Eliminato Giorgio ...

DIRETTA Mondiali Scherma 2019/ Streaming video Rai : Foconi subito eliminato! : DIRETTA MONDIALI SCHERMA 2019 Streaming video Rai: oggi sabato 20 luglio gli ultimi titoli individuali nel fioretto maschile e sciabola femminile.