Mondiali di nuoto 2019 – Il duo misto azzurro regala emozioni | splendido argento nel

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 20 luglio - Minisini-Flamini ARGENTO! Grande attesa per la piattaforma dei tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallaNuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. La nostra coppia sfiderà ancora una volta la Russia nel difficile ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : l’ultimo show di Flamini/Minisini è d’ARGENTO! Russia vittoriosa anche nel duo misto libero : Ultima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 10.00 italiane (le 17.00 locali) ha preso il via l’atto conclusivo della routine del libero riservata al duo misto. In acqua i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini. Dopo l’argento del tecnico, i nostri portacolori puntavano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in nona posizione con quattro argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia - è argento! A mezzogiorno la finale del combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Si chiude qui dunque questa prima finale, Russia – Italia – Giappone il podio! L’appuntamento è tra meno di un’ora con la finale del combinato in cui ritroveremo la squadra. 11.02 Yumi Adachi e Atshushi Abe riescono a mantenere agevolmente la medaglia, conquistando 90.4000 (27.2000, 36.0000 e 27.2000) e incrementando oltre i due punti il vantaggio sugli ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Flamini e Minisini si avvicinano ma restano dietro alla Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 E ora ci sono proprio i rivali cinesi, poco davanti alla Spagna ieri mattina. 10.51 Quarta posizione provvisoria alle spalle degli USA per gli spagnoli, 86.3667 migliorando di un paio di decimi generali (26.0000, 34.2667 e 26.1000) 10.46 Tocca alla coppia spagnola Emma Garcia Garcia e Pau Ribes che fanno gara sulla coppia cinese. 10.44 Sulle note di “The duel drum and piano” ...

Mondiali di nuoto 2019 – Finale amara per Verzotto e Bertocchi : Italia 13ª nel sincro misto da 3 metri : Finale deludente nel sincro misto da 3 metri per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Gwangju: Bertocchi e Verzotto solo 13esimi Italia deludente questa mattina ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019. Gli azzurri del sincro misto da 3 metri hanno disputato una gara incredibilmente al di sotto delle loro potenzialità. 13° posto per Verzotto e Bertocchi, che hanno concluso la loro gara, tra un errore e qualche pericolo di troppo, col ...

Nuoto - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara domenica 21 luglio. Orari - programma - tv e streaming delle gare : Da domani i Mondiali di Nuoto 2019, in piscina, prenderanno il via. C’è grande attesa per l’Italia che vuole replicare quanto di buono è stato fatto a Budapest (Ungheria) e replicaro in Corea del Sud. In questa prima giornata vedremo impegnati Ilaria Cusinato nei 200 misti donne, Gabriele Detti e Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini, Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi nei 100 farfalla uomini, Piero Codia nei 50 farfalla uomini, ...

Nuoto - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di domenica 21 luglio. Calendario batterie e finali : Da domani i Mondiali di Nuoto 2019, in piscina, inizieranno il loro darsi. Il Nambu University Municipal Aquatics Center sarà il palcoscenico sul quale esibirsi in quel di Gwangju (Corea del Sud) e saranno diversi i protagonisti attesi che vorranno contendersi il ruolo di primattore e di primattrice. Andiamo dunque a scoprire quali saranno le gare in programma e la loro programmazione. Nuoto, Mondiali 2019: programma, orari e tv di domenica 21 ...

Mondiali nuoto 2019 – A Gwangju scendono in vasca i campioni del nuoto : italiani a caccia di medaglie - il programma delle gare di domani 21 luglio : Inizia la settimana di gare dedicate alla velocità: il programma delle sfide di domani 21 luglio 2019 ai Mondiali di nuoto di Gwangju E’ terminata la prima settimana di gare ai Mondiali di nuoto 2019 in corso a Gwangju. Nella notte tra sabato e domenica si aprono le danze delle gare di nuoto. Gli atleti di tutto il mondo si sfideranno in vasca nelle gare di velocità, a colpi di bracciate, per decretare chi sarà il più forte del ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Manila Flamini e Giorgio Minisini si giocano la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 Buongiorno e ben ritrovati su OA Sport per seguire con la nostra DIRETTA LIVE la giornata conclusiva del programma di Nuoto sincronizzato allo Yeomju Gymnasyum, con le ultime due finali di questo Mondiale 2019. L’orario della prima delle due competizioni, la finale del duo misto libero, è stato spostato dalle tradizionali 11 del mattino alle 17, quindi ...

Nuoto - Mondiali 2019 : le favorite gara per gara della competizione femminile. Panziera e Quadarella per le medaglie : Il conto alla rovescia sta per terminare. Dal 21 al 28 luglio i Mondiali di Nuoto 2019, in piscina, inizieranno il loro darsi. Il Nambu University Municipal Aquatics Center sarà il palcoscenico sul quale esibirsi in quel di Gwangju (Corea del Sud) e saranno diversi i protagonisti attesi che vorranno contendersi il ruolo di primattore e di primattrice. Andiamo dunque a scoprire quelli che potranno essere le favorite gara per gara della ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Giorgio Minisini e Manila Flamini - l’ultimo spettacolo per dare tutto : Siamo all’ultimo giorno di gare al Yeomju Gymnasium a Gwangju (Corea del Sud) dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. E’ il momento di Giorgio Minisini e Manila Flamini. I due azzurri saranno impegnati nella finale del duo misto libero. Dopo l’argento della routine tecnica, i nostri portacolori puntano a un’altra medaglia, lanciando il guanto di sfida alla coppia russa Mayya Gurbanberdieva/Aleksandr Maltsev. La ...