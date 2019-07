Mondiali Basket 2019 – Doppio forfait per il Team USA | CJ McCollum ed Eric Gordon danno

Fonte : sportfair

(Di domenica 21 luglio 2019) CJedhanno ufficializzato il lorodaidi: i due giocatori vogliono prepararsi al meglio per nuova stagione Dopo la conferma delle assenze di Anthony Davis e James Harden, ilUSA perde altre due pedine importanti per gli imminentidi. CJedhanno ufficializzato il lorodalla kermesse iridata che si svolgerà a settembre in Cina. Entrambi i giocatori, rispettivamente di Portland e Houston, anno preferito dare priorità alle proprie franchigie per prepararsi al meglio alla prossima stagione NBA che vedrà Blazers e Rockets in lizza per un posto nei Playoff e poi…L'articoloper ilUSA: CJedpriorità all’NBA SPORTFAIR.

LucaCico80 : Eurosport : Gallinari carica l'Italia: 'Possiamo essere la sorpresa del Mondiale, crediamo in una medaglia' -… - zazoomblog : Basket – Gallinari cuore azzurro: “vincere con la Nazionale meglio che in NBA! Mondiali? L’Italia può essere la Cen… - bolognabasket : Italia Basket Over 40, i convocati per i mondiali di Espoo -