Missione spaziale Apollo 11 | 50 anni fa il primo sbarco sulla luna | eccola in tutta la

Missione spaziale Apollo 11 - quella notte mio padre si è salvato : così siamo nati “figli della Luna” : Era una calda notte e in paese tutti erano incollati davanti alla televisione per la prima, storica, maratona TV che avrebbe raccontato lo sbarco sulla Luna. Non si parlava d’altro da giorni, l’attesa era diventata eccitante, neanche l’esplosione di Eddy Merckx al Tour de France riusciva a distogliere l’attenzione dalla conquista spaziale. I ragazzi erano impegnati in una partita del torneo di calcio, sentitissimo in ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo vogliamo tornare sulla luna : perché è importante e i progetti futuri [INFOGRAFICHE] : Oggi, 20 luglio 2019, è il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che ha portato i primi uomini a calpestare il suolo lunare nel 1969. L’Agenza spaziale Europea (ESA) sta collaborando con i partner internazionali per riportare l’uomo sull’unico satellite naturale della Terra. La luna è il nostro vicino cosmico più prossimo e un obiettivo naturale per creare una base di ricerca mentre ci prepariamo a viaggiare più in profondità nel sistema ...

Missione spaziale Apollo 11 - Salvini ironizza sui grillini : “che spettacolo lo sbarco sulla Luna - ma qualcuno sostiene non sia mai avvenuto” : Salvini fa ironia sullo sbarco sulla Luna: “50 anni fa l’uomo sbarcava sulla Luna, che spettacolo! Anche se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto“. E’ Matteo Salvini a scriverlo su Twitter, con una aggiunta ironica che sembra prendere di mira il suo sottosegretario agli Interni, Carlo Sibilia del M5s, che in passato si era dichiarato scettico sull’esistenza dello sbarco sulla Luna. L'articolo Missione spaziale ...

APOLLO 11 - 50 ANNI FA SBARCO SULLA LUNA/ Perché la Missione spaziale si chiama così : missione spaziale APOLLO 11, si festeggiano i 50 ANNI dallo SBARCO SULLA LUNA: ma quando torneremo sul nostro satellite? Forse nel 2024…

Missione spaziale Apollo 11 - Renzi : “è simbolo di ciò che l’uomo può fare. Senza sogni si muore”. Che stoccata ai “negazionisti complottari” : “La conquista della Luna e’ una pagina di storia, timore e bellezza. E la vittoria dell’uomo contro i suoi limiti. È il successo americano sognato da Kennedy all’inizio degli anni 60, dopo aver subito una cocente sconfitta dai russi: ogni trionfo comincia con una caduta. È l’ansia del mondo intero incollato alla tv per seguire istante dopo istante lo sbarco, mentre alla Casa Bianca Nixon ha sul tavolo gia’ ...

Luca Parmitano è pronto per la Missione Beyond : oggi la partenza da Baikonur - direzione Stazione Spaziale Internazionale [INFOGRAFICA] : “Quello che facciamo sulla Stazione Spaziale Internazionale è per la Terra, per l’umanità. Lavorare sull’avamposto orbitale è l’unico modo per capire di quali conoscenze scientifiche e di quali tecnologie abbiamo bisogno per poterci spingere oltre”, sostiene Luca Parmitano. E “Oltre” (in inglese “Beyond”) è il nome della Missione per la quale partirà oggi, 20 luglio, alle 18:28 (ora italiana) da Baikonur, in Kazakistan. Sarà la seconda Missione ...

La Missione spaziale Apollo 11 infiamma la politica. Carfagna : “questo governo di terrapiattisti ci sta portando in un buco nero” : “Lo sbarco sulla Luna dimostra che l’uomo ottiene grandi risultati quando si pone obiettivi ambiziosi e lavora con convinzione per raggiungerli. È quello di cui avrebbe bisogno oggi l’Italia. Non di terrapiattisti che ci stanno portando in un buco nero”. Così Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vicepresidente della Camera, su Twitter. “Solidarieta’ al sottosegretario Sibilia per questo ...

Missione spaziale Apollo 11 e missione Beyond : “torneremo sulla Luna tutti insieme in un’ottica nuova” : Quello che succede oggi, con la partenza della missione Esa ‘Beyond’ dell’astronauta italiano Luca Parmitano, “e’ parte del nostro viaggio verso la Luna“, dove l’essere umano tornera’ “sicuramente, ma in un contesto diverso da quello di 50 anni fa, nel quadro cioe’ di una cooperazione tra nazioni, ormai imprescindibile“. A parlare all’Agi, a poche ore dal lancio dal ...

Missione spaziale Apollo 11 - da Kubrick a Bowie : viaggio artistico verso mete sconosciute - oltre la Luna : Prima di Neil Armstrong, vennero Tintin, Totò, Bowie e il professor Barbenfouillis. Il viaggio sulla Luna ha alimentato da sempre film, romanzi, canzoni, forse perche’ rappresenta l’archetipo del grande sogno dell’uomo: disperdersi su un territorio piu’ vasto di quello conosciuto, viaggiare verso mete sconosciute. Se l’anno scorso alla Mostra del Cinema di Venezia è stato presentato “First Man”, il film ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo si pensa alle colonie galattiche : come sarebbe vivere su Titano ed Encelado - lune di Saturno : Oggi tutto il mondo festeggia la celebre Missione Apollo 11, l’impresa che portò il primo uomo a calpestare il suolo lunare. Da quello storico 20 luglio del 1969, la corsa alla luna è più accesa che mai e la NASA punta a tornarci entro il 2024 con il programma Artemis e questa volta con l’intento di stabilire una presenza permanente che possa poi favorire il viaggio spaziale verso Marte. Il nostro unico satellite naturale è il primo mondo ...

Missione spaziale Apollo 11 - un viaggio nella letteratura : tantissimi libri - dai classici alle novità : Ancora prima che l’uomo vi posasse piede per la prima volta 50 anni fa, il 20 luglio 1969, la Luna e’ stata un popolare soggetto della letteratura che racconto’ storie fantastiche di viaggi immaginari, sia in prosa che in versi. La sua funzione ispiratrice si ritrova gia’ nella “Divina Commedia” (1304-1321), nel canto del Paradiso, con Dante Alighieri che descrive l’ascesa attraverso le sfere celesti ...

Missione spaziale Apollo 11 - Mattarella : “pietra miliare nella storia dell’umanità - oggi serve riflessione su cura del Pianeta” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebra, in un messaggio, 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. “Mezzo secolo e’ trascorso da quel primo passo che l’astronauta Neil Armstrong compi’ sul suolo lunare – scrive – Le scienze, le tecnologie, le conoscenze stesse del sistema solare e dell’universo hanno compiuto in questo arco di tempo ulteriori e cosi’ grandi progressi che allora ...

Luna - le eccezionali ricadute tecnologiche della Missione spaziale Apollo 11 : Il programma Apollo non ha semplicemente permesso all’uomo di mettere piede sulla Luna ma ha avuto una ricaduta tecnologica notevole su numerosi beni di consumo, oltre ad aver permesso un forte investimento nel settore scientifico e tecnologico, sia dal punto di vista industriale che accademico. Contrariamente a quanto viene spesso affermato, il Teflon, il Velcro e il Tang non sono figlie del programma spaziale: in particolare il ...