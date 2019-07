Missione Beyond | il presidente della Commissione Difesa della Camera Rizzo scrive a

Spazio - tutto pronto per il lancio della Missione Beyond. Parmitano emozionato : “sono al servizio dell’umanità” [FOTO] : L’astronauta Luca Parmitano si conferma un Uomo speciale e nella conferenza alla vigilia del lancio della Soyuz MS-13, che con la missione Beyond (Oltre) dell’Esa lo porterà per la seconda volta sulla Stazione spaziale internazionale, monopolizza l’attenzione di tutti i giornalisti, raccolti all’hotel Cosmonaut di Baikonur. Fa battute in russo, scherza, traduce in inglese e italiano, spiega la complessità della missione ...

Luca Parmitano è pronto per la Missione Beyond nel giorno dell’anniversario dell’Apollo 11 e sogna già la luna : Luca Parmitano è pronto a tornare per la seconda volta nello spazio con una missione che parla di già solo con il suo nome, Beyond (Oltre), e che guarda molto lontano, verso la luna e Marte. “Sono un astronauta e ho ancora molti anni da dedicare alla mia attività. Credo che non ci sia nulla di male a sognare di andare sulla luna, e oltre“, dice l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e tenente colonnello ...

Missione Beyond - Parmitano pronto a partire per l’Iss : “Siamo in servizio per tutta l’umanità” : Luca Parmitano durante l’addestramento a Star City (foto: S. Corvaja/Esa) Baikonur, Kazakhstan – “Penso che trovare nuove domande possa essere ancora più interessante dello scoprire le risposte”. Bastano poche parole a Luca Parmitano per chiarire perché sarà lui il primo comandante italiano di una Missione spaziale, durante la Expedition 60/61. Sebbene sia impossibile ritenere calmo chi sta preparandosi a uscire dall’atmosfera ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la Missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...

Anche Playmobil a bordo della Missione Beyond - per avvicinare i bambini alle attività spaziali : Sabato 20 luglio, a cinquant’anni esatti dal primo sbarco dell’uomo sulla luna, la capsula Soyuz raggiungerà la Stazione Spaziale Internazionale per dare inizio alla Missione dell’ESA Beyond. L’equipaggio trascorrerà più di sei mesi in orbita per compiere numerosi esperimenti in diversi campi, dalla biologia alle dimostrazioni tecnologiche. Insieme a Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Anche Playmobil parteciperà alla ...

Luca Parmitano pronto a partire nello spazio! Gli esperimenti della Missione Beyond : A sei anni di distanza dalla missione Volare l'astronauta italiano Luca Parmitano è pronto a tornare a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Partirà alle 18:28 ora italiana di sabato 20 luglio dal cosmodromo di Baikonur (Kazakistan), nel giorno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. Sarà il primo comandante italiano della ISS. Durante gli oltre sei mesi di permanenza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ...

Missione Beyond - per Parmitano uno speciale conto alla rovescia in un video di vip e amici - tra cui Odifreddi e Amalia Ercoli Finzi : A tre giorni dal lancio della Missione Beyond dell’ESA, un gruppo di amici e VIP ha inviato un particolare video di auguri all’astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea e colonnello pilota sperimentatore dell’Aeronautica militare, Luca Parmitano che si appresta a partire per la sua seconda Missione di lunga durata sulla Stazione spaziale internazionale, dopo Volare dell’Asi nel 2013. Uno speciale conto alla ...

Meno 7 al lancio della Missione Esa Beyond di Parmitano : Manca una settimana al lancio della missione Beyond dell'Esa dal cosmodromo russo di Baikonur, in Kazakhstan, previsto per il 20 luglio 2019. In questi giorni l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica militare, Luca Parmitano è in quarantena assieme al suo equipaggio e alle prese con i consueti rituali pre-lancio come la piantumazione di un albero per Andrew Morgan, al suo primo volo - e la cura di quelli ...

Parmitano pronto al lancio per la Missione Beyond : “Bisogna superare i confini e spingersi oltre la propria zona di comfort” : “Tra tutte le forze esistenti nel mondo e nell’Universo, che sono limitate dalle due grandezze principali dello Spazio e del Tempo e dalla velocità della luce, l’Amore è l’unica forza che trascende questi elementi e riesce a unire anche al di là dello Spazio e del Tempo“. Con questo stesso concetto, Dante Alighieri concludeva la sua Divina Commedia. “L’Amor che move il Sole e l’altre stelle“, ...

Spazio - Parmitano pronto al lancio per la Missione Beyond : “l’Aeronautica Militare è con te” : Nel tardo pomeriggio di oggi 10 luglio il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso si è congratulato con il Colonnello Luca Parmitano prima dell’inizio della missione “Beyond” sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il Generale Rosso si è congratulato per l’incarico di Comandante della Stazione Spaziale che l’Astronauta italiano, che ora si trova in quarantena presso la città delle stelle di ...

Missione Beyond - cosa farà Parmitano nello Spazio : (foto: Esa/Nasa) Luca Parmitano, astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Con Beyond passerà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua Missione). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Ma ...

Stromboli - il pensiero di Parmitano in partenza per lo Spazio con la Missione Beyond : “sono vicino ai miei concittadini” : “Sono molto vicino ai familiari e agli amici della vittima. Mi spiace di sentire questa notizia. Avendo ancora tutta la famiglia che vive sotto l’Etna che è costantemente in eruzione, capisco quanto amore ci possa essere per la propria terra per accettare il rischio di vivere vicino a un vulcano. Spero che la situazione venga ripristinata al più presto nelle condizioni più sicure per tutti gli altri e chiaramente mando il mio saluto ...