Migranti : Legambiente - 'chi salva vita ha sempre ragione' (2) : (AdnKronos) - A Pozzallo l'equipaggio di Goletta Verde ha incontrato, in porto, l’equipaggio della Ong italiana Mediterranea, le cui due imbarcazioni sono al momento sotto sequestro. Oggi pomeriggio, alle 18, in piazza Municipio si terrà un incontro dal titolo 'salvare vite non è reato. Per un Medit

Migranti : Legambiente - ‘chi salva vita ha sempre ragione’ (2) : (AdnKronos) – A Pozzallo l’equipaggio di Goletta Verde ha incontrato, in porto, l’equipaggio della Ong italiana Mediterranea, le cui due imbarcazioni sono al momento sotto sequestro. Oggi pomeriggio, alle 18, in piazza Municipio si terrà un incontro dal titolo ‘salvare vite non è reato. Per un Mediterraneo di pace e solidarietà’ che vedrà la partecipazione del sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, del ...

Migranti : Legambiente - ‘chi salva vita ha sempre ragione’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – “salvare vite non è reato”. E’ il messaggio che arriva da Goletta Verde arrivata questa mattina a Pozzallo, in Sicilia, dove ha incontrato gli equipaggi delle navi Mediterranea, Sea Watch e Aquarius. La storica imbarcazione di Legambiente, partita dal Friuli Venezia Giulia, sta navigando nei mari italiani con lo striscione ‘Porti aperti alla solidarietà’, per affermare il ...

Migranti : minacce a Patronaggio - Legambiente 'attacchi hanno svegliato qualche testa calda' (2) : (AdnKronos) - "Riteniamo importante, oltre al rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela del procuratore, del suo ufficio e dei suoi familiari - ha spiegato Casa - dare forza e sostanza a tutte le iniziative che coinvolgono l'opinione pubblica e che sono di segno opposto ai fatti criminosi con