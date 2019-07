Migranti | i rimpatri di Salvini sono meno di quelli del governo Renzi

Migranti : processo al 'Generale' - l'imputato resta rinchiuso al Centro per rimpatri : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - resta rinchiuso nel Centro di permanenza e rimpatri di Caltanissetta Medhanie Tesfamarian Berhe, il giovane eritreo condannato tre giorni fa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ma scagionato dall'accusa di essere il 'Generaleì, il trafficante di uomini ri

Migranti : processo al ‘Generale’ - l’imputato resta rinchiuso al Centro per rimpatri : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – resta rinchiuso nel Centro di permanenza e rimpatri di Caltanissetta Medhanie Tesfamarian Berhe, il giovane eritreo condannato tre giorni fa per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ma scagionato dall’accusa di essere il ‘Generaleì, il trafficante di uomini ricercato da anni. Il giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta, Calogero Cammarata, ha convalidato oggi la ...

Migranti - in Italia crolla il numero dei rimpatri : espulsi meno il 25 - 3% - siamo dietro la Grecia : Sono stati 5.615 i rimpatri di irregolari che l'Italia ha effettuato nel 2018, di cui appena 435 volontari.. Gli Stati che ne hanno effettuato il maggior numero sono la Spagna (11.730), la Francia (10.820) e la Grecia (7.760)

Conte avverte il Viminale sui Migranti : "Non si può fare tutto soli. Più sforzi per i rimpatri" : Non si può fare tutto da soli, e per i rimpatri serve di più. È il messaggio che arriva dal premier Giuseppe Conte in un colloquio con il Corriere della Sera sul tema migranti. Il fenomeno dell’immigrazione, dice il premier “richiede l’azione coordinata di tutto il governo e il ricorso a tutte le competenze. I Paesi europei ci Contestano il problema dei movimenti secondari e anche questo è un aspetto ...

Conte chiede più incisività sui rimpatri dei Migranti. "Nessuno può fare da solo" : “L'immigrazione è un fenomeno complesso, nessuno può pretendere di avere l'idea risolutiva” e, soprattutto, “nessuno può fare da solo” ma, semmai, è necessario “perseguire l'obiettivo di una gestione europea dei flussi”. Così si esprime il premier Giuseppe Conte in un colloquio pubblicato stamane sul Corriere della Sera, attraverso il quale il primo inquilino di Palazzo Chigi sembra consigliare prudenza al Viminale e al ministro Salvini, che ne ...

Migranti - Governo : "Rafforzare rimpatri" : 23.04 "Alla luce del continuo flusso di piccole imbarcazioni che arrivano" in Italia "dalla Tunisia e dopo le interlocuzioni dei ministri Salvini e Moavero con gli omologhi tunisini", anche il premier Conte "avvierà un'interlocuzione con il premier tunisino Chahed" per "un'intensificazione della sorveglianza delle coste tunisine" e per "rafforzare gli accordi di rimpatrio già esistenti" Così Palazzo Chigi dopo il vertice Migranti. E "il ...

Migranti - Salvini scrive alla Tunisia : “Rimpatri con navi di linea”. A Pozzallo sbarcano 47 profughi : navi di linea per rimpatriare i Migranti che partono dalla Tunisia per arrivare sulle coste italiane. Matteo Salvini mette nero su bianco la richiesta all’omologo di Tunisi, in una lettera scritta al termine del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, dove Marina Militare e Guardia di Finanza hanno stabilito che metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti ...

A Pozzallo 47 Migranti soccorsi da motovedette italiane. Salvini alla Tunisia : "Rimpatri con navi di linea" : Si è concluso a Pozzallo lo sbarco dei migranti che erano a bordo del pattugliatore della Guardia di Finanza. Nessun al momento è stato ospedalizzato mentre sono in corso le procedure di identificazione con personale Frontex presso l’hot spot della città siciliana. Una parte dei migranti sbarcati (circa il cinquanta per cento è di origini tunisine) non sarebbe transitata dalle cosiddette ‘connection ...

Salvini scrive a Tunisi : "Navi di linea per rimpatriare i Migranti" : "Sul fronte delle procedure di rimpatrio, vero modello di operatività, possiamo conseguire ancora più elevati livelli di efficacia attraverso rimodulazioni improntate ad una maggiore flessibilità con il ricorso a navi di linea". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una lettera inviata al suo omologo Tunisino, Hichem Fourati.

Roma - rivolta al centro rimpatri : 13 Migranti in fuga - anche un sospetto jihadista : I profughi hanno dato fuoco ai materassi e sfondato le porte. Tra i fuggiaschi anche un sospetto jihadista

