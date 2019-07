Meteo Protezione Civile domani | tempo stabile | qualche temporale sui rilievi del Nord-Est

Meteo Protezione Civile domani : instabilita' a ridosso dei rilievi : Nella giornata di domani avremo tempo generalmente stabile, tuttavia assisteremo alla formazione di rovesci e temporali pomeridiani che interesseranno principalmente i settori montuosi della...

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' pomeridiana - specie al Nord : Nella giornata di domani avremo maggiore instabilità, con rovesci e temporali a prevalente evoluzione diurna che interesseranno soprattutto le regioni settentrionali e le zone interne...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo anche intenso al Sud : Nella giornata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud. Piogge e temporali di forte intensità colpiranno in particolare le zone ioniche. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Maltempo dal Nord al Sud : l'allerta Meteo nel nuovo bollettino della protezione civile : A Torino sono caduti 100 millimetri di pioggia in 12 ore. E torna la neve sulle Alpi. Ora le precipitazioni si estenderanno...

Allerta Meteo Roma - avviso della protezione civile : piogge e temporali nelle prossime ore : La protezione civile Regionale del Lazio comunica che da domani, lunedi’ 15 luglio e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro funzionale regionale ha valutato una criticita’ codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle tutte le zone di Allerta. Ecco le ...

Allerta Meteo della Protezione Civile : Lunedi' 15 Luglio di forte maltempo sull'Italia : Una bassa pressione di origine atlantica apporterà diffuso maltempo nella giornata di domani. Piogge e temporali interesseranno prima le regioni centro-settentrionali poi si sposteranno anche al Sud...

Allerta Meteo - la protezione civile lancia un nuovo pesantissimo avviso : “nuova ondata di forte maltempo in tutt’Italia” : Allerta Meteo – Un’ampia area ciclonica continua ad essere presente su gran parte del continente europeo. Dal pomeriggio/sera di oggi si prevede un progressivo peggioramento sul nord-ovest dell’Italia per l’arrivo di una perturbazione da nord che, nel corso della successiva notte/mattino, investirà gradualmente anche le regioni centrali, con piogge e temporali anche intensi, specie sui settori costieri liguri e tirrenici. Sulla base delle ...

Meteo Protezione Civile domani : nuova perturbazione in arrivo al Nord Italia : Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere ampiamente stabile sull'Italia centro-meridionale, mentre un nuovo peggioramento si avrà sulle regioni settentrionali, dove arriveranno piogge di...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : piogge e temporali intensi in arrivo su tutta la penisola [BOLLETTINI] : Una perturbazione veloce in arrivo dai settori centro-settentrionali europei porterà in Italia, nella giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche al Nord-Ovest, con temporali sparsi, localmente intensi. Lunedì mattina si prevede ancora maltempo al Nord, con un peggioramento che, nel corso della giornata, interesserà dapprima il Centro e poi il Meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per domani : nuovo forte maltempo al centro-sud : Nella giornata di domani un nuovo peggioramento atmosferico interesserà la penisola, con coinvolgimento più marcato del centro-sud e delle regioni adriatiche. La Protezione Civile ha emesso...

Allerta Meteo della protezione civile per il weekend - allarme per Sabato 13 Luglio al Centro/Sud : “vite umane a rischio” : Allerta Meteo – L’approfondimento di una saccatura in area balcanica causerà, dalla giornata di domani, un deciso peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con fenomeni temporaleschi localmente intensi, che interesseranno in particolare i settori adriatici dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo Protezione Civile domani : aumenta l'instabilita' sull'Italia : Nella giornata di domani avremo un nuovo aumento dell'instabilità, con lo sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane, che interesseranno principalmente i settori alpini e le...

Meteo - Allerta Maltempo della Protezione Civile : piogge e temporali da Nord a Sud - è allarme dalle Dolomiti allo Stretto di Messina : Allerta Meteo – La parte meridionale di una depressione centrata sul Nord Europa porta aria fresca e instabile al Nord-Italia, dando luogo nella giornata di oggi a temporali sparsi, anche di forte intensità, in estensione a parte delle regioni centrali peninsulari, associati ad un graduale calo termico. Domani una ulteriore perturbazione di origine atlantica apporterà un marcato peggioramento sulle regioni centrali, specialmente quelle del ...

Meteo Protezione Civile domani : maltempo da nord a sud e brusco calo termico : Nella giornata di domani una perturbazione accompagnata da aria decisamente più fresca attraverserà l'Italia apportando un peggioramento anche al centro-sud. Previsti piogge e temporali anche di...