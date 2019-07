Meteo | anticiclone africano sull'Italia | caldo in intensificazione su tante regioni

Meteo : anticiclone africano su mezza Europa - oggi fino a 40 gradi al nord : L'alta pressione sub-tropicale sta sovrastando mezza Europa come potete ben osservare dallo scatto satellitare di stamattina : non c'è nemmeno una nuvola tra Italia centro-settentrionale, Francia,...

Meteo . Oggi sole su tutto il Paese. E da giovedì sarà super caldo con l’anticiclone africano : Non mancherà qualche temporale sull’Appennino tosco-emiliano, in Umbria. Nuovo significativo aumento delle temperature da metà settimana. L'avvio dell'estate astronomica coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso soprat tutto al Centro-Sud. L’alta pressione di matrice nord-africana si sta pian piano indebolendo e, grazie a correnti atlantiche più fresche, assisteremo anche al Centro Sud ad una attenuazione di questa ondata di calore. ...

Meteo - anticiclone dal Sahara e "bolla africana" : weekend a 40 gradi - le zone più "devastate" : L'estate è arrivata all'improvviso e l'ondata di caldo non si fermerà: in arrivo dal Sahara il caldo torrido porterà le temperature fino a 37 gradi . Quello alle porte, infatti, sarà il primo vero weekend di caldo con picchi roventi grazie all'arrivo di un' anticiclone proveniente dal deserto del Saha

Meteo - l'estate parte in quarta : conto alla rovescia per l'arrivo dell'anticiclone africano : Si prevedono tempi duri per chi non ama le temperature roventi: arriva la prima (vera) ondata di caldo