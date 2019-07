Mercato NBA – Kyle Korver è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks | i dettagli

Mercato NBA – Celtics - la verità di Danny Ainge : “Irving? Non imploro nessuno - i giocatori devono essere motivati” : Danny Ainge rivela alcuni retroscena sull’addio di Kyrie Irving dai Celtics: il gm di Boston spiega di non aver provato a convincere l’ex playmaker a restare Danny Ainge è uno stratega di Mercato, un uomo abituato ad ‘attrarre’ i giocatori verso Boston ma che, per sua stessa ammissione, con Kyrie Irving ha scelto un approccio diverso. Intervenuto ai microfoni di 98.5 The Sports Hub, il gm dei Celtics ha svelato ...

Mercato NBA – Milwaukee Bucks su J.R. Smith : i Lakers si defilano : I Milwaukee Bucks fortemente interessati a J.R. Smith, si studiano i margini per il possibile accordo: i Lakers, accostati al giocatore, si sono chiamati fuori J.R. Smith la scorsa stagione ha criticato aspramente la scelta dei Cavs di mascherare le intenzioni di tankare per poi ritrovarsi, dopo un’incredibile serie di sconfitte, ad esonerare Tyronn Lue e puntare ad una buona scelta al Draft cestinando la stagione. Critiche che gli ...

Mercato NBA – Chris Paul bloccato ai Thunder : ecco perché risulta difficile scambiarlo : Chris Paul bloccato ai Thunder dopo la trade con i Rockets: mega contratto e impossibilità di scambiare i free agent le catene che lo legano ad OKC L’avventura di Chris Paul in maglia Thunder sembrava non dover proprio iniziare. OKC, in totale rebuilding dopo l’addio di Paul George, ha dato via Westbrook in cambio del playmaker dei Rockets, per poi scambiarlo nuovamente in cambio di asset con i quali costruire il proprio futuro. Di trade ...

Mercato NBA – Ufficiale il clamoroso dietro front : Marcus Morris firma con i Knicks e lascia gli Spurs di stucco : Marcus Morris non tiene fede al pre accordo con i San Antonio Spurs e firma con i New York Knicks a cifre più alte: Ufficiale il dietro front dell’ex Celtics Doppia conferma in casa Knicks. Dopo l’ufficialità della firma di Reggie Bullock, arrivata a cifre più contenute rispetto a quanto preventivato, i New York Knicks hanno potuto chiudere l’accordo con Marcus Morris. Ne dà conferma l’insider Shams Charania tramite ...

Mercato NBA – Simmons ha detto sì! Rinnovato il contratto con i Philadelphia Sixers : Simmons ha accettato l’offerta del rinnovo di contratto con i Philadelphia Sixers L’NBA regala ancora importanti colpi di Mercato: è arrivato il momento di Ben Simmos, che ha deciso di accettare la proposta dei Sixers, rimanendo a Philadelphia almeno per i prossimi 5 anni, fino al 2025. L’australiano ha accettato l’offerta della squadra di Philadelphia, che ha proposto a Simmons un rinnovo quinquennale da 170 ...

Mercato NBA – Lonzo Ball svela : “sapevo che Anthony Davis voleva i Lakers - mi aspettavo la trade” : Lonzo Ball prende con filosofia la trade che lo ha portato ai Pelicans in cambio di Anthony Davis: il playmaker ammette di essere stato consapevole di poter essere scambiato Era stato la seconda scelta al Draft 2017, il giocatore dal quale dover ricostruire il progetto Lakers, ma da qualche giorno a questa parte è stato sacrificato come asset per arrivare ad Anthony Davis. Lonzo Ball ha imparato che l’NBA è un business, tutti sono ...

Mercato NBA – Lakers - retroscena firmato Rob Pelinka : “acquisti decisi con LeBron e Davis. Senza anello è un fallimento” : retroscena di Mercato firmato da Rob Pelinka: il gm dei Lakers spiega di aver deciso gli acquisti insieme a LeBron James ed Anthony Davis Importante retroscena di Mercato in casa Lakers. Il gm Rob Pelinka, in conferenza stampa spiega di aver deciso il Mercato confrontandosi con LeBron James ed Anthony Davis. I consigli dei due top player hanno permesso, al dirigente, una volta sfumato l’affare Leonard, di orientarsi al meglio sul Mercato ...

Mercato NBA – I Rockets sognano Iguodala : intanto firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett : Gli Houston Rockets sognano l’arrivo di Andre Iguodala. In Texas intanto arriva un doppio colpo: firmano Tyson Chandler ed Anthony Bennett Dopo l’arrivo di Russell Westbrook, gli Houston Rockets hanno intenzione di aggiungere al proprio roster un altro grande campione: Andre Iguodala. ‘Iggy’ porterebbe punti e una grande mano in difesa, anche in uscita dalla panchina, nonché la sua grande esperienza maturata particolarmente nel contesto ...

Mercato NBA – Kelly Oubre Jr. firma con Suns : i dettagli del contratto : Kelly Oubre Jr. decide di restare ai Phoenix Suns: l’ex Wizards pone la sua firma su un contratto biennale Dalla lista dei pochi free agent rimasti va depennato il nome di Kelly Oubre Jr. Dopo diversi giorni nei quali non sono arrivate offerte degne di nota, o comunque superiori alla qualifying offer dei Phoenix Suns che hanno ottenuto la firma del giocatore con un biennale da 30 milioni di dollari totali. Kelly Oubre Jr., che in stagione ...

Mercato NBA – Kyle Korver tagliato dai Suns : la guardia vuole Lakers - Sixers o Bucks : Kyle Korver tagliato dai Phoenix Suns nelle ultime ore: il giocatore spera in una chiamata di Lakers, Sixers o Bucks per la prossima stagione Nel corso della trade che aveva portato Mike Conley ai Jazz, Kyle Korver era finito ai Phoenix Suns. Avventura piuttosto breve quella della guardia ex Cleveland Cavaliers che è stato tagliato dai Suns nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Kyle Korver ...

Mercato NBA – Thunder - Chris Paul già pronto all’addio? Miami Heat sulle sue tracce : Chris Paul è sbarcato ai Thunder nella trade che ha portato Russell Westbrook a Houston: CP3 però potrebbe essere scambiato nuovamente con destinazione Miami Il tempo di arrivare e già potrebbe andare via. Chris Paul è sbarcato ad Oklahoma nella trade che ha portato Russell Westbrook agli Houston Rockets, ma potrebbe non restare a lungo ai Thunder. Secondo ESPN infatti il gm di OKC, Sam Presti, potrebbe spedirlo a Miami che aveva già ...

Mercato NBA – Russell Westbrook è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : i dettagli della trade : Russell Westbrook si trasferisce da OKC agli Houston Rocktes: trade pazzesca nella notte che coinvolge anche Chris Paul In casa Thunder hanno schiacciato il bottone: è rebuilding totale. Dopo l’addio di Paul George, finito ai Clippers al fianco di Kawhi Leonard, anche Russell Westbrook lascia Oklahoma. Il playmaker aveva espresso i suoi dubbi in merito alla permanenza ai Thunder, visto l’addio di PG13 e la volontà della franchigia di ...

Mercato NBA – Retroscena Cousins-Lakers : “ho parlato con LeBron - Davis e Rondo : ecco come mi hanno convinto” : DeMarcus Cousins svela un Retroscena in merito alla sua firma con i Los Angeles Lakers: l’ex Warriors convinto dal recruiting di LeBron James, Anthony Davis e Rajon Rondo Nelle fasi iniziali della free agency, quelle in cui i principali free agent hanno subito trovato squadra, DeMarcus Cousins è stato letteralmente ‘snobbato’. Scaricato dagli Warriors, Cousins non ha ricevuto alcuna offerta, un po’ per i tanti centro di livello ...

Mercato NBA – Philadelphia mette le mani su Al Horford - siglato anche il rinnovo con Tobias Harris : La franchigia di Philadelphia ha piazzato il colpo Al Horford, rinnovando anche il contratto di Tobias Harris Philadelphia non sta a guardare e, in poche ore, piazza un colpo e un rinnovo. I Sixers infatti mettono le mani su Al Horford, giocatore importante con cinque presenze nella formazione All Stars. In uscita dai Boston Celtics, il dominicano ha già firmato il nuovo contratto con Phila, dove troverà anche Tobias Harris. ...