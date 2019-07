Mediaset | risarcimento storico per Pier Silvio Berlusconi | sentenza cambia-storia | chi

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Soldi (tanti) in arrivo per. Il gruppo guidato daha infatti vinto la causa per le querele esposte contro DailyMotion e Vimeo ha incassato 10,5 milioni di euro di. Sui due siti di condivisione video erano presenti centinaia di clip di proprietà dell'azien

infoiteconomia : Mediaset ha intascato 10 milioni di euro di risarcimento danni, ecco come mai - monitorpress : Vimeo: risarcimento a Mediaset da 5 mln di euro per 498 video caricati illegalmente - HDblog : RT @HDblog: Vimeo: risarcimento a Mediaset da 5 mln di euro per 498 video caricati illegalmente -