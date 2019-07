Mediaset | Giampiero Mughini e la Luna | il giudizio di Maurizio Costanzo

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2019) Bisogna riconoscere che Techetecheté, d' estate, ha molto successo. Ma, quest' anno, c' è una novità: il sabato, l' appuntamento con le teche Rai è più articolato, più lungo. Di conseguenza, va ancora meglio in termini di ascolto, come è accaduto di recente ad una puntata dedicata a Gianni Morandi.

