Matteo Salvini | è Matteo Renzi il miglior alleato Impensabile asse per fregare Pd e Di

Matteo Salvini - "il caso Metropol come Banca Etruria". L'ombra della Boschi - Lega rovinata? : Il caso Savoini e gli audio del Metropol non portano via voti alla Lega, almeno per ora. I sondaggi sono unanimi, per gli elettori lo "scandalo russo" semplicemente non esiste oppure, in taluni casi, serve a far crescere il gradimento di Matteo Salvini. Alla lunga, però, l'effetto accerchiamento pot

Matteo Salvini su Ghali dopo Vossi Bop : “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace” : Ghali attacca Salvini in musica, che replica spiegando di apprezzarlo. Nel remix della canzone Vossi Bop, rilasciata ieri, Ghali parla di un politico fascista che annusa l'ambiente. Canta infatti: "C'era un politico fascista che annusava l'ambiente". Salvini lo apprende, in quanto sostenitore della musica di Ghali (strano ma vero!) e su Twitter cinguetta: "Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???" Non è l'unico riferimento ...

Pietro Senaldi a In Onda - la verità su Matteo Salvini e la crisi di governo : "Ne chiederanno conto a lui" : "Se il governo sbaglia, un giorno gli italiani non chiederanno conto a Giuseppe Conte ma chiederanno conto a Matteo Salvini". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7 in collegamento con Luca Telese e David Parenzo, riassume in una battuta cosa c'è dietro l'escalation di tensi

Matteo Salvini al telefono con Di Maio : "Avete fatto male i calcoli". Ricatto grillino - ricostruzione bomba : "Avete fatto male i calcoli". La telefonata "della tregua" tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio di giovedì notte, quando la crisi sembrava imminente, non ha smussato certi angoli decisamente pericolosi contro cui potrebbe andare a sbattere la maggiorana. Anzi, è servita al leader della Lega per chiari

Matteo Salvini - il retroscena sul piano estremo : "Il problema è Conte". Stessa maggioranza - nuovo premier : La telefonata notturna tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio tappa almeno una falla. A Barzago, dopo aver parlato per qualche minuto con il collega del M5s, il leader leghista ha fatto rientrare la crisi: "Questa mattina avevo detto che non c'è più fiducia. Mi correggo: in Di Maio ho avuto e ho fiducia

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Sondaggio Swg - Enzo Risso : "Matteo Salvini continua a salire nonostante il Russia-gate" : La Lega non solo tiene ma continua a crescere, nonostante il Russia-gate sia stato al centro delle polemiche di questi ultimi giorni. Secondo Enzo Risso di Swg la Lega di Matteo Salvini è addirittura passata dal 35,7 al 37,7 per cento. Insomma, ha guadagnato due punti netti. "Alla maggioranza delle

Marco Travaglio insulta Matteo Salvini : "Nuovo Mussolini? No - ecco cos'è davvero". Ma i sondaggi lo asfaltano : Dal "nuovo Mussolini" al "nuovo Ridolini". Marco Travaglio si esibisce in variazioni sul tema dell'insulto a Matteo Salvini. Nel suo editoriale sul Fatto quotidiano, il direttore regala perle di odio sul conto del leader della Lega, definito "strano soggetto che cambia idea e umore col tasso di umid

Matteo Salvini - Paolo Becchi e il "piano-schiaccianoci" contro la Lega : se fa la prima mossa - la spazzano via : Dopo quello che è avvenuto martedì sera a Bruxelles, tutto è cambiato. Non tanto perché il M5S ha votato l' ultra neoliberista von der Leyen alla presidenza della commissione, la cosa era nell' aria già da qualche giorno, ma perché i voti pentastellati sono risultati determinanti per il mantenimento

Autonomia regionale depotenziata : Matteo Salvini asseconda i grillini : La Lega rischia di perdere la fiducia del Nord. Infatti sull’Autonomia regionale passa la linea grillina sul capitolo scuola. E’

Sondaggio Youtrend - ecco perché Matteo Salvini frena sulla crisi : Lega - cosa succede se si va al voto ora : cosa succederebbe se si andasse a votare oggi? Presto detto. La Lega, presentandosi da sola, non otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi, pur essendo nettamente il primo partito. Per avere i numeri sufficienti, il partito di Matteo Salvini dovrebbe allearsi con gli altri due partiti di centrode

Matteo Salvini fa i nomi : "Trenta e Toninelli un problema" - devono saltare per far sopravvivere il governo : Riprendono le schermaglie? Matteo Salvini, infatti, torna all'attacco. Lo fa ribadendo nei fatti quanto detto giovedì sera, al termine di una giornata convulsa in cui aveva affermato di avere fiducia in Luigi Di Maio ma non in alcuni ministri grillini. Giovedì sera, il vicepremier del Carroccio avev

Cosa dice la querela presentata da Carola Rackete contro Matteo Salvini : Non solo diffamazione, per averla definita sbruffoncella o delinquente: "Le propalazioni di Salvini risultano concretamente idonee a provocare la commissione di nuovi delitti, ingenerando e alimentando una spirale massiva e diffusa di violenza, allo stato fortunatamente solo verbale, che si è espressa in migliaia di episodi diffamatori". Così la querela presentata da Carola Rackete a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a ...

Mario Monti attacca Matteo Salvini : "Quel documento segreto sull'Italia scritto oltre i nostri confini" : attacca Matteo Salvini su Russiagate e politica estera e affaccia l'ipotesi che il nuovo posizionamento dell'Italia in Europa e sulla scena internazionale possa essere frutto di un accordo che va ben oltre i nostri confini: "Chi decide questa politica estera?", si chiede Mario Monti in una intervist