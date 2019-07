Matteo Salvini | dalla Lega la bomba sul governo | Non c' è scadenza Altroché

Pietro Senaldi : "Sinistra e giudici rispolverano il metodo Berlusconi contro Matteo Salvini" : Il tira e molla di Di Maio, ma soprattutto di Salvini, sulla crisi di governo è stucchevole. Pare incredibile che un leader capace di moltiplicare per dieci i consensi del proprio partito e di scelte coraggiose, come la rottamazione della Lega Nord e dei suoi vecchi dirigenti e la rottura con Berlus

Sondaggio di Nando Pagnoncelli - la Lega di Matteo Salvini sfiora il 36%. Cinque stelle inchiodati al 17 - 4 : Lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio appare "irrisolvibile" eppure il governo tiene e "le reazioni degli elettori paiono andare in diversa direzione: gli indici di gradimento, in forte calo tre settimane fa, sono ritornati ai livelli di inizio giugno", scrive Nando Pagnoncelli illustrando i

Matteo Salvini - la soffiata privata : "L'ira funesta della ex moglie". Perché ha rinviato la crisi : Oltre alle ragioni politiche ci sono delle motivazioni familiari sul rinvio a data da destinarsi della crisi di governo. Matteo Salvini ha disertato il Consiglio dei ministri e il vertice sull'Autonomia Perché "il venerdì", rivela Augusto Minzolini nel suo retroscena su Il Giornale, il leader della

Matteo Salvini e la Russia - "un suicidio - colossale errore politico". Il leghista Cè - accusa devastante : "Servo sciocco di due padroni". A definire così Matteo Salvini non è un grillino o uno del Pd, ma Alessandro Cè, leghista della prima ora. L'ex assessore alla Sanità in Regione Lombardia e fondatore di "Lombardi verso Nord", intervistato dal Fatto quotidiano, commenta la vicenda Metropol e dei presu

Matteo Salvini contro il nigeriano : "Anarchico e potenziale terrorista - Europa e giudici lo lasciano libero" : "Un potenziale terrorista tornato in liberà". Matteo Salvini punta il dito contro Europa e giudici riferendo il caso di un nigeriano anarchico con materiale esplosivo in casa. "Lo scorso 12 luglio - spiega il ministro degli Interni - avevo firmato la sua espulsione dall'Italia, visto che gli investi

Matteo Salvini - è Matteo Renzi il miglior alleato. Impensabile asse per fregare Pd e Di Maio : Il miglior alleato di Matteo Salvini potrebbe essere Matteo Renzi, l'uomo attaccando il quale il leader della Lega ha costruito la sua scalata tra 2016 e 2018. Ironie della politica, dove il nemico del mio nemico, spesso, è mio amico. Come suggerisce Italia Oggi, l'occasione è ghiotta per entrambi:

Matteo Salvini - "il caso Metropol come Banca Etruria". L'ombra della Boschi - Lega rovinata? : Il caso Savoini e gli audio del Metropol non portano via voti alla Lega, almeno per ora. I sondaggi sono unanimi, per gli elettori lo "scandalo russo" semplicemente non esiste oppure, in taluni casi, serve a far crescere il gradimento di Matteo Salvini. Alla lunga, però, l'effetto accerchiamento pot

Matteo Salvini su Ghali dopo Vossi Bop : “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace” : Ghali attacca Salvini in musica, che replica spiegando di apprezzarlo. Nel remix della canzone Vossi Bop, rilasciata ieri, Ghali parla di un politico fascista che annusa l'ambiente. Canta infatti: "C'era un politico fascista che annusava l'ambiente". Salvini lo apprende, in quanto sostenitore della musica di Ghali (strano ma vero!) e su Twitter cinguetta: "Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???" Non è l'unico riferimento ...

Pietro Senaldi a In Onda - la verità su Matteo Salvini e la crisi di governo : "Ne chiederanno conto a lui" : "Se il governo sbaglia, un giorno gli italiani non chiederanno conto a Giuseppe Conte ma chiederanno conto a Matteo Salvini". Il direttore di Libero Pietro Senaldi, ospite di In Onda su La7 in collegamento con Luca Telese e David Parenzo, riassume in una battuta cosa c'è dietro l'escalation di tensi

Matteo Salvini al telefono con Di Maio : "Avete fatto male i calcoli". Ricatto grillino - ricostruzione bomba : "Avete fatto male i calcoli". La telefonata "della tregua" tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio di giovedì notte, quando la crisi sembrava imminente, non ha smussato certi angoli decisamente pericolosi contro cui potrebbe andare a sbattere la maggiorana. Anzi, è servita al leader della Lega per chiari

Matteo Salvini - il retroscena sul piano estremo : "Il problema è Conte". Stessa maggioranza - nuovo premier : La telefonata notturna tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio tappa almeno una falla. A Barzago, dopo aver parlato per qualche minuto con il collega del M5s, il leader leghista ha fatto rientrare la crisi: "Questa mattina avevo detto che non c'è più fiducia. Mi correggo: in Di Maio ho avuto e ho fiducia

Salvini sfida Conte. La Lega : «Crisi possibile - Matteo può rompere anche a ferragosto» : Il vicepremier sembra ancora sul piede di guerra. Mercoledì ascolterà il premier parlare in Aula del Russiagate, poi parlerà: forse dai banchi della Lega, e non del governo

Sondaggio Swg - Enzo Risso : "Matteo Salvini continua a salire nonostante il Russia-gate" : La Lega non solo tiene ma continua a crescere, nonostante il Russia-gate sia stato al centro delle polemiche di questi ultimi giorni. Secondo Enzo Risso di Swg la Lega di Matteo Salvini è addirittura passata dal 35,7 al 37,7 per cento. Insomma, ha guadagnato due punti netti. "Alla maggioranza delle

Marco Travaglio insulta Matteo Salvini : "Nuovo Mussolini? No - ecco cos'è davvero". Ma i sondaggi lo asfaltano : Dal "nuovo Mussolini" al "nuovo Ridolini". Marco Travaglio si esibisce in variazioni sul tema dell'insulto a Matteo Salvini. Nel suo editoriale sul Fatto quotidiano, il direttore regala perle di odio sul conto del leader della Lega, definito "strano soggetto che cambia idea e umore col tasso di umid