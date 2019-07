 Marina Militare | palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle

meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Dal 12 al 19 luglio 2019 idel Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacqueeacque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi. In Sicilia il Nucleo SDAI di Augusta è intervenuto d’urgenza su richiesta della prefettura di Trapani rispettivamente a Marinella di Selinute, dove ha bonificato 41 proiettili d’artiglieria a soli 2 metri di profondità ed a 30 metri dalla costa, ed a Trefontane dove a rimosso 1.000 munizioni da mitragliatrice da un relitto di un Piaggio P108, un aereo italiano dell’ultimo conflitto che si trovava a 34 metri di profondità. Per conto della Prefettura di Siracusa, il ...

