Maltempo | le mareggiate hanno ristretto la spiaggia | cancellato il concerto di Jovanotti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2019) Cancellata la tappa di Albenga del Jova Beach Party a causa delle ultimechela. Trident Music, annuncia infatti la cancellazione della data nel comune del savonese in programma per il prossimo 27 luglio. “Questa mattina – si legge in una nota – sono arrivati i tecnici del JBP cheeffettuato i primi rilievi per il posizionamento delle strutture e purtroppo si è scoperto che il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre cittadine, si è manifestato anche sullaprescelta per il Jova Beach Party ad Albenga“. “I rilievi ortofotograficiinfatti evidenziato allo stato odierno una riduzione di 10/12 metri. Il fenomeno, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera ma si è ulteriormente accentuato nel corso delle ultime ...