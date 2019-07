Malgioglio contro gli influencer | “Instagram toglie i like? Idea geniale”

Supervivientes Cristiano Malgioglio contro Violeta : Cristiano Malgioglio è sbarcato in Spagna dove è stato ospite di “Supervivientes”, edizione iberica de “L’Isola dei Famosi” per supportare la sua amica Isabel Pantoja. In studio ha dovuto fare i conti con l’influencer Violeta Mangrinan, nota per aver avuto un degli atteggiamenti molto privati davanti alle telecamere con l’ex tronista Fabio Collaricchio. Malgioglio in studio ha difeso la cantante e attrice gitana Isabel Pantoja costretta ad ...

CRISTIANO Malgioglio/ 'Stella Manente contro i gay? Mi ha fatto molto male' : CRISTIANO MALGIOGLIO ospite di Non disturbare racconta i momenti più dolorosi della sua vita: la depressione, la morte della sorella e il melanoma.

Cristiano Malgioglio contro Pamela Prati ha fatto una brutta figura : Il cantante Cristiano Malgioglio ecco cosa ha detto all’Adnkronos,su Pamela Prati:”Pamela Prati ha fatto una figura di m…!, da allora non l’ho più risentita, avrebbe avuto più successo se avesse detto: ‘Mi sposo Cristiano Malgioglio’, era molto più credibile”. Al contrario un mese fa alla stessa agenzia il cantante era sembrato molto più sincero nei confronti dell’amica showgirl:”Anche a me ha ...

Malgioglio furioso contro Morgan : “Affermazioni orribili”. Duro post : Malgioglio si scaglia contro Morgan: “Affermazioni orribili”. Il paroliere perde le staffe dopo la lite tra l’ex di Asia Argento e Riccardo Signoretti. Il Duro post Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, sempre ‘leggero’. Eppure stavolta Cristiano Malgioglio ha davvero perso le staffe. A far montare la rabbia del paroliere è stata una battuta […] L'articolo Malgioglio furioso contro Morgan: ...

Pomeriggio 5 - Kikò risponde alle critiche di Malgioglio : scontro anche con Signoretti : Terminato il Grande Fratello 16 con la vittoria di Martina Nasoni, alcuni dei protagonisti sono stati ospitati nel salotto di Barbara D'Urso. A Pomeriggio 5 questa volta la conduttrice ha chiamato Kikò Nalli e Ambra Lombardo per difendersi dall'ennesimo giudizio negativo di Cristiano Malgioglio. L'opinionista del reality-show tramite un'intervista non ha usato mezzi termini per sparare a zero sulla coppia: "Un amore che durerà tre mesi. Quegli ...

GF16 - la sorella di Francesca De Andrè parla e si scaglia contro Malgioglio : Grande Fratello, Fabrizia De Andrè si scaglia contro Malgioglio difendendo la sorella Fabrizia De André era stata scelta insieme a sua sorella Francesca per prendere parte al GF 2019, ma poco prima del suo ingresso scelse di ritirarsi, per potersi dedicare interamente a suo figlio. Nonostante non abbia partecipato al reality, la sorella di Francesca De André è stata … Continue reading GF16, la sorella di Francesca De Andrè parla e si ...

GF - Malgioglio contro Gennaro : “Fa la vittima - è furbo e astuto” : Su Instagram l'opinionista del reality ha spiegato perché, a suo dire, il ragazzo non meriterebbe la vittoria

Grande Fratello : Malgioglio contro la De Andrè. Usa Gennaro! Leggi il suo sfogo : A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio su Instagram ha pubblicato un video in cui si vede Francesca De Andrè prima offendere Gennaro Lillio (“Sei un uomo di m**a“) poi... L'articolo Grande Fratello: Malgioglio contro la De Andrè. Usa Gennaro! Leggi il suo sfogo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Malgioglio contro Francesca De André : “Non sei amata” - interviene la d’Urso : Nuova lite tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Grande Fratello 16 Non c’è pace tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. I due hanno avuto una nuova lite nel corso della semifinale del Grande Fratello 16. Il motivo? I recenti post Instagram del paroliere, nel quale non sono state usate parole carine nei […] L'articolo Malgioglio contro Francesca De André: “Non sei amata”, interviene la d’Urso ...

Malgioglio contro Francesca De André : l’opinionista incontenibile su Instagram : Francesca De André al Grande Fratello fa discutere fuori dalla Casa: anche Malgioglio contro la concorrente Che tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Gf non ci sia molta simpatia era chiaro, ma su Instagram l’opinionista è incontenibile! Se in puntata, pare, non sempre riesce a esprimere in pieno la sua opinione (per mancanza […] L'articolo Malgioglio contro Francesca De André: l’opinionista incontenibile su ...

GF - Cristiano Malgioglio sbotta su IG contro Francesca : 'La signorina ha bisogno d'aiuto' : A meno di 24 ore di distanza dallo scontro piuttosto acceso tra Francesca DeAndrè e Cristiano Malgioglio, l'opinionista del Grande Fratello 16 ha rincarato la dose attraverso un post pubblicato sui social. Per capire cos'ha portato allo scontro i due protagonisti, bisogna andare indietro di una settimana. Malgioglio bacchetta la ragazza Durante il faccia a faccia tra la gieffina ed il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini, il paroliere aveva ...

Gf - scontro di fuoco fra Malgioglio e la De André : "Tu sei pazza" - : Alessandro Pagliuca Francesca De André e Cristiano Maglioglio hanno avuto un accesco scontro nel corso dell diretta. I due non se le sono mandate di certo a dire Quella di ieri, non è stata di certo una serata facile per Francesca De André. La concorrente del Gf, infatti, ha visto andare in frantumi la sua storia d’amore con Giorgio Tambellini. Il suo compagno è prima stato beccato in atteggiamenti intimi con una mora per le vie di ...