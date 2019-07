Mafia | polizia ricorda Boris Giuliano a 40 anni dal suo attentanto 2

Mafia : polizia ricorda Boris Giuliano a 40 anni dal suo attentanto : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Una cerimonia commemorativa, la celebrazione di una messa e uno spettacolo teatrale. La questura di Palermo ricorda così il vice questore Boris Giuliano ucciso dalla Mafia il 21 luglio 1979. Una serie di iniziative “per rendere omaggio ad una figura che ha dato lustro alla polizia di Stato e che continua a rappresentare un esempio di professionalità ed abnegazione anche per le giovani ...

Mafia Ita-Usa : Messina (Dac) - ‘grande operazione di polizia giudiziaria’ : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – L’inchiesta che all’alba di oggi ha portato in carcere 19 persone tra Palermo e New York “è una grande operazione di polizia giudiziaria e di contrasto a una realtà mafiosa che ha tentato di rialzare la testa ma che, per fortuna, è stata adeguatamente contrastata”. Lo ha detto Francesco Messina, a capo della Direzione anticrimine, parlando con i giornalisti per i 19 arresti. ...

Blitz antiMafia di polizia e Fbi fra Palermo e New York - 19 arresti : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Cali', capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa nostra siciliana e la mafia americana. Gia' undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa di ...

Blitz polizia-Fbi - 19 arresti per Mafia sulla rotta Palermo-New York : Duro colpo all’asse mafioso sulla rotta Palermo - New York. Dall’alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York stanno eseguendo 19 provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti “esponenti e sodali del ...

Mafia - blitz di polizia e Fbi a Palermo : svelato asse con il clan Gambino : Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York stanno eseguendo...

Palermo : arresti Mafia nigeriana - Assoimpresa 'grati alla polizia' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano pe

Mafia nigeriana - a Palermo operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana, ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia, ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Mafia : duro colpo della Polizia al clan di Brancaccio - più di venti arresti : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - E' in corso, dall'alba di oggi, una vasta operazione antiMafia, eseguita dalla Polizia di Stato di Palermo che sta eseguendo, su delega della Direzione Distrettuale AntiMafia della Procura di Palermo che ha coordinato le indagini, una Ordinanza di applicazione della mis

Blitz della Polizia contro Mafia pugliese - arresti in tutta Italia : Blitz della Polizia contro mafia pugliese, arresti in tutta Italia. Associazione di tipo mafioso, estorsione, tentata estorsione

Blitz della polizia contro la Mafia foggiana - arresti anche a Pescara e Teramo : Pescara - Blitz della polizia contro le famiglie mafiose della provincia di Foggia: gli agenti delle squadre mobili di Foggia e Bari, dello Sco e dei reparti prevenzione crimine stanno eseguendo alcune decine di arresti nei confronti di soggetti appartenenti o legati ai clan operanti nel territorio di San Severo. I provvedimenti, emessi dal gip di Bari su richiesta della Dda sono stati eseguiti in Puglia e nelle province di Milano, Rimini, ...