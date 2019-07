Mafia nigeriana | l' allarme della Dia | rischi di infiltrazioni jihadiste in Italia

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) I clancome i Black Axe, i Vikings, gli Eiye ed i Maphite, ormai da anni radicati in tutta, hanno una rete "in costante contatto con la madre Patria, che è necessario monitorare" per "prevenire eventuali contaminazioni da parte di espressioni estremiste filo-islamiche presenti anche in Nigeria, dove Boko Haram continua a diffondersi". È quanto emerge dall'ultima relazioneDia, che chiede di rivolgere la massima attenzione anche verso ciò che avviene negli istituti penitenziari, ormai pieni zeppi di membrimala africana, per evitare che si alimentino percorsi di radicalizzazione. Cosa già avvenuta in altri paesi come la Francia ed il Belgio, dove criminali comuni, migranti di prima, seconda o perfino terza generazione, si sono avvicinati alla galassia del fondamentalismo jihadista....

matteosalvinimi : In questi giorni decine di arresti nella mafia nigeriana, una realtà di cui non parla nessuno. Questa è l'operazion… - matteosalvinimi : ? Maxioperazione contro la mafia nigeriana, alla faccia di chi ne negava l’esistenza... Grazie a Forze dell’Ordine… - matteosalvinimi : #Salvini: ringrazio Forze dell’ordine che hanno arrestato mafiosi, camorristi, ‘ndranghetisti. Oggi arresti tra le… -