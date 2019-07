M5S e Lega litigano anche sulla Luna

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 20 luglio 2019) “50 anni fa l’Uomo sbarcava, che spettacolo!se qualcuno sostiene non essere mai avvenuto… faccina che ride a crepapelle, ndr Buon sabato Amici!”. Così, in un post su Facebook accompagnato da immaginiri, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ricorda l’anniversario dell’Alggio. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che uno di quei “qualcuno” che ancora dubitano sull’episodio è proprio il suo sottosegretario, il pentastellato Carlo Sibilia. In un’intervista con il Corriere della Sera di qualche settimana fa, il sottosegretario per l’Interno Sibilia ha risposto così a una domanda sullo sbarcoe sul fatto che nel 2014 lo aveva definito “una farsa” su Twitter:Lei una volta affrontò il tema dello sbarco, era ...

